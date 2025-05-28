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Мерц анонсировал, что на следующем саммите G7 снова будут говорить о замороженных активах рф

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Фридрих Мерц заявил, что Германия и G7 используют проценты от замороженных российских активов. Они уже дают 50 млрд евро на поддержку Украины.

Мерц анонсировал, что на следующем саммите G7 снова будут говорить о замороженных активах рф

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия и страны G7 используют проценты от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, сообщает УНН.

Мы в прошлом году во время встречи G7 о замороженных активах… мы будем брать с них проценты, и они уже дают 50 млрд евро, и они пойдут на поддержку Украины. Во время следующего саммита G7 будем снова проговаривать эту тему. Хочу сказать, что в 2025 году мы (Германия - ред.) будем и дальше финансово поддерживать Украину. Рассчитываем на то, что в нашем будущем бюджете на 2026 год мы тоже выделим сумму на помощь Украине 

- сказал Мерц во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине.

Он подчеркнул, что Германия пытается наиболее эффективно закупать больше оружия, запустит совместное с Киевом производство оружия.

Напомним

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что впервые за много лет Германия и Украина проведут межправительственные консультации. Они запланированы на конец года.

Павел Башинский

Павел Башинский

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