Мерц анонсировал, что на следующем саммите G7 снова будут говорить о замороженных активах рф
Киев • УНН
Фридрих Мерц заявил, что Германия и G7 используют проценты от замороженных российских активов. Они уже дают 50 млрд евро на поддержку Украины.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Германия и страны G7 используют проценты от замороженных российских активов для финансирования помощи Украине, сообщает УНН.
Мы в прошлом году во время встречи G7 о замороженных активах… мы будем брать с них проценты, и они уже дают 50 млрд евро, и они пойдут на поддержку Украины. Во время следующего саммита G7 будем снова проговаривать эту тему. Хочу сказать, что в 2025 году мы (Германия - ред.) будем и дальше финансово поддерживать Украину. Рассчитываем на то, что в нашем будущем бюджете на 2026 год мы тоже выделим сумму на помощь Украине
Он подчеркнул, что Германия пытается наиболее эффективно закупать больше оружия, запустит совместное с Киевом производство оружия.
Напомним
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что впервые за много лет Германия и Украина проведут межправительственные консультации. Они запланированы на конец года.