Німеччина та Україна проведуть міжурядові консультації вперше за багато років - Мерц
Київ • УНН
Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина та Україна проведуть міжурядові консультації наприкінці року. Зеленський і Мерц обговорили оборонну підтримку, виробництво зброї та санкції проти рф.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що вперше за багато років Німеччина та Україна проведуть міжурядові консультації. Вони заплановані на кінець року, заявив Мерц під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Берліні, повідомляє УНН.
Наприкінці цього року ми вперше за багато років проведемо німецько-українські міжурядові консультації
Канцлер також додав, що війна зблизила Україну та Німеччину, як на рівні суспільств, так і на рівні урядів.
Війна змінила відносини між Україною та Німеччиною. Ми стали ближчими на рівні наших суспільств, але також і на рівні урядів. Майже всі міністри федерального уряду тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати
Доповнення
В Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зібралися на зустріч з у Берліні, темами переговорів є оборонна підтримка України, у тому числі ППО, снаряди, виробництво зброї в Україні та співпраця ОПК двох країн, а також санкції проти рф.