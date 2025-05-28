Німеччина та Україна проведуть міжурядові консультації вперше за багато років - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що вперше за багато років Німеччина та Україна проведуть міжурядові консультації. Вони заплановані на кінець року, заявив Мерц під час спільної з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Берліні, повідомляє УНН.

Наприкінці цього року ми вперше за багато років проведемо німецько-українські міжурядові консультації - повідомив Мерц.

Канцлер також додав, що війна зблизила Україну та Німеччину, як на рівні суспільств, так і на рівні урядів.

Війна змінила відносини між Україною та Німеччиною. Ми стали ближчими на рівні наших суспільств, але також і на рівні урядів. Майже всі міністри федерального уряду тісно співпрацюють зі своїми українськими колегами. І цю співпрацю ми будемо розширювати

Доповнення

В Офісі Президента повідомили, що Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц зібралися на зустріч з у Берліні, темами переговорів є оборонна підтримка України, у тому числі ППО, снаряди, виробництво зброї в Україні та співпраця ОПК двох країн, а також санкції проти рф.