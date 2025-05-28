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Германия и Украина проведут межправительственные консультации впервые за много лет – Мерц

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Фридрих Мерц заявил, что Германия и Украина проведут межправительственные консультации в конце года. Зеленский и Мерц обсудили оборонную поддержку, производство оружия и санкции против россии.

Германия и Украина проведут межправительственные консультации впервые за много лет – Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что впервые за много лет Германия и Украина проведут межправительственные консультации. Они запланированы на конец года, заявил Мерц во время совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине, сообщает УНН.

В конце этого года мы впервые за много лет проведем германо-украинские межправительственные консультации 

- сообщил Мерц.

Канцлер также добавил, что война сблизила Украину и Германию, как на уровне обществ, так и на уровне правительств.

Война изменила отношения между Украиной и Германией. Мы стали ближе на уровне наших обществ, но также и на уровне правительств. Почти все министры федерального правительства тесно сотрудничают со своими украинскими коллегами. И это сотрудничество мы будем расширять

Дополнение

В Офисе Президента сообщили, что Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц собрались на встречу в Берлине, темами переговоров являются оборонная поддержка Украины, в том числе ПВО, снаряды, производство оружия в Украине и сотрудничество ОПК двух стран, а также санкции против рф.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

политика
Фридрих Мерц
Германия
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Украина
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