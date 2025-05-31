Мерц встретится с Трампом в Белом доме 5 июня

Канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в четверг, 5 июня, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

В следующую среду, около 22:00, канцлер вылетит в США с первым визитом. В четверг поздно утром состоится встреча с Трампом в Белом доме, после чего состоится обед и пресс-конференция.

Во время своего пребывания канцлер Германии остановится в гостевом доме президента США ("Дом Блэра"), непосредственно прилегающем к Белому дому.

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Bild узнал, что встреча планировалась и готовилась некоторое время. Целью было, безусловно, встретиться и обсудить вопросы перед саммитом G7 в Канаде (15-17 июня) и саммитом НАТО (24-25 июня в Гааге).

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