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Мерц встретится с Трампом в Белом доме 5 июня

Киев • УНН

 • 412 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 5 июня. Целью встречи является обсуждение вопросов перед саммитом G7 и саммитом НАТО.

Мерц встретится с Трампом в Белом доме 5 июня

Канцлер Германии Фридрих Мерц встретится с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме в четверг, 5 июня, передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

В следующую среду, около 22:00, канцлер вылетит в США с первым визитом. В четверг поздно утром состоится встреча с Трампом в Белом доме, после чего состоится обед и пресс-конференция.

Во время своего пребывания канцлер Германии остановится в гостевом доме президента США ("Дом Блэра"), непосредственно прилегающем к Белому дому.

Зеленский и Мерц обсудили с немецким бизнесом поддержку Украины и восстановление после войны28.05.25, 19:55 • 3534 просмотра

Bild узнал, что встреча планировалась и готовилась некоторое время. Целью было, безусловно, встретиться и обсудить вопросы перед саммитом G7 в Канаде (15-17 июня) и саммитом НАТО (24-25 июня в Гааге).

Мерц анонсировал, что на следующем саммите G7 снова будут говорить о замороженных активах рф 28.05.25, 16:58 • 2012 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

политикаНовости Мира
Белый дом
НАТО
Гаага
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Канада
Германия
Brent Oil
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