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Канцлер Германии Мерц встретится с Трампом в Белом доме

Киев • УНН

 • 710 просмотра

Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет первую встречу с Дональдом Трампом. Будут обсуждать Украину, ситуацию на Ближнем Востоке и торговую политику, в частности таможенные тарифы США.

Канцлер Германии Мерц встретится с Трампом в Белом доме

Во время встречи будут обсуждаться торговая политика, ситуация на Ближнем Востоке и агрессивная война россии в Украине. Встреча с Трампом будет важной, но сложной для Мерца, пишут европейские СМИ, передает УНН.

Детали

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц проведет свои первые личные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в четверг на встрече с высокими ставками в Овальном кабинете. 69-летний консерватор, возглавивший крупнейшую экономику Европы в прошлом месяце, должен встретиться с Трампом на обеде и переговорах тет-а-тет, которые, по мнению аналитиков, могут задать тон американо-германским отношениям на долгие годы, пишет reuters. 

Ожидается, что обсуждения охватят, среди прочего, торговую политику, ситуацию на Ближнем Востоке и агрессивную войну россии в Украине.

Мерц, вероятно, также попытается добиться того, чтобы Соединенные Штаты не прекратили свою поддержку Украины. 

Другая тема - таможенные тарифы США.

В недавней речи Мерц заявил, что хотя ЕС не должен предпринимать необдуманных действий в ответ на таможенные тарифы США, но Европейский союз мог бы рассмотреть "введение ответных тарифов против американских технологических компаний".

Дополнение 

СМИ публикуют мнения политических аналитиков относительно возможных результатов встречи лидеров ФРГ и США.

В частности отмечается, что отношения между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом, похоже, постепенно "теплеют", говорят одни, но признают, что американский президент был ранее "известен своей неприязнью к Германии".

Когда канцлер Германии Фридрих Мерц войдет в Овальный кабинет, он должен быть готов к засаде, подобной той, которая устроила засаду лидерам Украины и Южной Африки, считают другие. 

Встреча в Овальном кабинете может быть бурной, но канцлер основательно к ней подготовился – он обратился за советом, среди прочих, к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Италии Джорджии Мелони.

- пишет denikn.cz.

Напомним

УНН передавал: Дональд Трамп открыт к переговорам с путиным и Зеленским при условии их совместного участия. Турция инициирует саммит с участием лидеров Украины, рф и США.

Канцлер Фридрих Мерц подтвердил возможность поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Мерц встретится с Трампом в Белом доме 5 июня31.05.25, 18:29 • 4138 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
Джорджия Мелони
Белый дом
Фридрих Мерц
Дональд Трамп
Европейский Союз
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Brent Oil
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