Канцлер Германии Мерц встретится с Трампом в Белом доме

Во время встречи будут обсуждаться торговая политика, ситуация на Ближнем Востоке и агрессивная война россии в Украине. Встреча с Трампом будет важной, но сложной для Мерца, пишут европейские СМИ, передает УНН.

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц проведет свои первые личные переговоры с президентом США Дональдом Трампом в четверг на встрече с высокими ставками в Овальном кабинете. 69-летний консерватор, возглавивший крупнейшую экономику Европы в прошлом месяце, должен встретиться с Трампом на обеде и переговорах тет-а-тет, которые, по мнению аналитиков, могут задать тон американо-германским отношениям на долгие годы, пишет reuters.

Ожидается, что обсуждения охватят, среди прочего, торговую политику, ситуацию на Ближнем Востоке и агрессивную войну россии в Украине.

Мерц, вероятно, также попытается добиться того, чтобы Соединенные Штаты не прекратили свою поддержку Украины.

Другая тема - таможенные тарифы США.

В недавней речи Мерц заявил, что хотя ЕС не должен предпринимать необдуманных действий в ответ на таможенные тарифы США, но Европейский союз мог бы рассмотреть "введение ответных тарифов против американских технологических компаний".

СМИ публикуют мнения политических аналитиков относительно возможных результатов встречи лидеров ФРГ и США.

В частности отмечается, что отношения между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом, похоже, постепенно "теплеют", говорят одни, но признают, что американский президент был ранее "известен своей неприязнью к Германии".

Когда канцлер Германии Фридрих Мерц войдет в Овальный кабинет, он должен быть готов к засаде, подобной той, которая устроила засаду лидерам Украины и Южной Африки, считают другие.

Встреча в Овальном кабинете может быть бурной, но канцлер основательно к ней подготовился – он обратился за советом, среди прочих, к президенту Украины Владимиру Зеленскому и премьер-министру Италии Джорджии Мелони.