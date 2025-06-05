Трамп розкрив деталі розмови з Сі Цзіньпіном: зустріч команд США та Китаю не за горами
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, де обговорювали торговельну угоду. Також сторони планують зустріч робочих груп для подальших переговорів.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів подробиці своєї телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Зокрема, очільник Білого дому повідомив, що готується зустріч американської та китайської команд для обговорення торгівельної угоди, передає УНН.
Я щойно завершив дуже плідну телефонну розмову з президентом Китаю Сі, під час якої обговорив деякі тонкощі нашої нещодавно укладеної та узгодженої торговельної угоди. Розмова тривала приблизно півтори години та призвела до дуже позитивного результату для обох країн
Також Трамп анонсував зустріч робочих команд Сполучених Штатів і Китаю для подальшого обговорення торгівельної угоди.
Більше не повинно виникати жодних питань щодо складності рідкоземельних продуктів. Наші відповідні команди незабаром зустрінуться в місці, яке буде визначено пізніше. Нас представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник США, посол Джеймісон Грір
Дональд Трамп також додав, що він і Сі Цзіньпін обмінялися взаємним запрошенням здійснити візити до США і Китаю.
Під час розмови президент Сі люб'язно запросив мене та першу леді відвідати Китай, і я відповів взаємністю. Як президенти двох великих націй, ми обидва з нетерпінням чекаємо на це
Наостанок Трамп додав, що розмова стосувалася виключно торгівлі. Питання війни росії проти України не піднімалося, як тема Ірану.
Розмова була майже повністю зосереджена на ТОРГІВЛІ. Нічого не обговорювалося щодо росії/України чи Ірану. Ми повідомимо ЗМІ про розклад та місце проведення незабаром зустрічі. Дякуємо за вашу увагу до цього питання!
Доповнення
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц проведе першу зустріч з Дональдом Трампом. Обговорюватимуть Україну, ситуацію на Близькому Сході та торговельну політику, зокрема митні тарифи США.