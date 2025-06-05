Трамп розкрив деталі розмови з Сі Цзіньпіном: зустріч команд США та Китаю не за горами

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розповів подробиці своєї телефонної розмови з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Зокрема, очільник Білого дому повідомив, що готується зустріч американської та китайської команд для обговорення торгівельної угоди, передає УНН.

Я щойно завершив дуже плідну телефонну розмову з президентом Китаю Сі, під час якої обговорив деякі тонкощі нашої нещодавно укладеної та узгодженої торговельної угоди. Розмова тривала приблизно півтори години та призвела до дуже позитивного результату для обох країн

Також Трамп анонсував зустріч робочих команд Сполучених Штатів і Китаю для подальшого обговорення торгівельної угоди.

Більше не повинно виникати жодних питань щодо складності рідкоземельних продуктів. Наші відповідні команди незабаром зустрінуться в місці, яке буде визначено пізніше. Нас представлятимуть міністр фінансів Скотт Бессент, міністр торгівлі Говард Лутнік та торговий представник США, посол Джеймісон Грір

Дональд Трамп також додав, що він і Сі Цзіньпін обмінялися взаємним запрошенням здійснити візити до США і Китаю.

Під час розмови президент Сі люб'язно запросив мене та першу леді відвідати Китай, і я відповів взаємністю. Як президенти двох великих націй, ми обидва з нетерпінням чекаємо на це