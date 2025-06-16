Сі Цзіньпін прибув на саміт до Казахстану

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Астани в Казахстані на саміт Китай-Центральна Азія, повідомляє Xinhua, пише УНН.

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"Президент Китаю Сі Цзіньпін приземлився тут в понеділок, щоб взяти участь у другому китайсько-центральноазійському саміті", - повідомляє видання.

Повідомляється, що глава Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у другому саміт Китай-Центральна Азія в Астані, столиці Казахстану, з 16 по 18 червня, на запрошення президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

"Очікується, що саміт підведе шість країн на новий шлях до побудови більш тісної китайсько-центральноазійської спільноти зі спільним майбутнім", - вказує видання.

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