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Сі Цзіньпін прибув на саміт до Казахстану

Київ • УНН

 • 2158 перегляди

Голова Китаю Сі Цзіньпін прибув до Астани для участі у другому саміті Китай-Центральна Азія. Очікується, що саміт направить шість країн на шлях до тіснішої спільноти.

Сі Цзіньпін прибув на саміт до Казахстану

Глава Китаю Сі Цзіньпін прибув до Астани в Казахстані на саміт Китай-Центральна Азія, повідомляє Xinhua, пише УНН.

Деталі

"Президент Китаю Сі Цзіньпін приземлився тут в понеділок, щоб взяти участь у другому китайсько-центральноазійському саміті", - повідомляє видання.

Повідомляється, що глава Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у другому саміт Китай-Центральна Азія в Астані, столиці Казахстану, з 16 по 18 червня, на запрошення президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва.

"Очікується, що саміт підведе шість країн на новий шлях до побудови більш тісної китайсько-центральноазійської спільноти зі спільним майбутнім", - вказує видання.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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