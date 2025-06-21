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Сектор недвижимости Китая переживает длительный спад, сокращение населения усугубляет ситуацию - СМИ

Киев • УНН

 • 836 просмотра

Китайский рынок недвижимости переживает глубокий кризис, который усугубляется сокращением населения и замедлением урбанизации. По оценкам Goldman Sachs, спрос на новое жилье в городских районах Китая упадет до четверти пиковых показателей 2017 года.

Сектор недвижимости Китая переживает длительный спад, сокращение населения усугубляет ситуацию - СМИ

Строительный сектор Китая уже несколько лет находится в глубоком кризисе. Теперь сокращающееся население стало еще одним ударом по вялому рынку жилья. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.

Goldman Sachs оценивает, что спрос на новое жилье в китайских городах в ближайшие годы будет оставаться низким — менее 5 миллионов единиц в год — что составляет четверть от пика в 20 миллионов единиц в 2017 году.

"Сокращение населения и замедление урбанизации указывают на снижение демографического спроса на жилье" в ближайшие годы, говорится в аналитической записке Goldman Sachs, опубликованной в понедельник.

Ожидается, что население страны сократится с 1,41 миллиарда до менее чем 1,39 миллиарда к 2035 году, согласно последним данным Всемирного банка, отмечает старший экономист Economist Intelligence Unit Тяньчэн Сюй. Основными причинами являются уменьшение числа новорожденных и рост смертности среди пожилых людей.

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Население Китая снижается уже третий год подряд. По последним правительственным данным за 2024 год, оно сократилось на 1,39 миллиона по сравнению с предыдущим годом из-за снижения рождаемости.

Сокращение населения, по оценкам Goldman Sachs, приведет к уменьшению спроса на жилье на 0,5 миллиона единиц ежегодно в 2020-х годах и на 1,4 миллиона ежегодно в 2030-х. Это резко контрастирует с положительным вкладом в 1,5 миллиона единиц в 2010-х годах, когда численность населения стабильно росла.

Уровень рождаемости продолжает снижаться даже после того, как в 2016 году Пекин отменил политику одного ребенка. Несмотря на попытки властей стимулировать рождаемость денежными выплатами, молодежь воздерживается от создания семей из-за нестабильных доходов, неопределенного будущего на рынке труда и слабой системы социальной защиты.

Более глубокий кризис

Эти демографические изменения еще больше давят на рынок недвижимости, который не может оправиться от резкого спада с конца 2020 года. Несмотря на ряд мер центральных и местных властей с сентября прошлого года, ситуация не улучшилась.

Цены на новое жилье в мае упали быстрее всего за последние семь месяцев, по словам главного экономиста по Китаю в Macquarie Ларри Ху, что продолжает двухлетнюю стагнацию, несмотря на усилия правительства сдержать падение.

Продажи нового жилья в 30 крупных городах в первой половине июня сократились на 11% в годовом исчислении, что хуже, чем падение на 3% в мае, отмечает Ху.

Goldman Sachs прогнозирует, что владельцы инвестиционной недвижимости будут "чистыми продавцами" в ближайшее время, передавая жилье владельцам, которые покупают для проживания, ожидая дальнейшего снижения цен.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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