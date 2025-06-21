Сектор нерухомості Китаю переживає тривалий спад, скорочення населення погіршує ситуацію - ЗМІ

Сектор нерухомості Китаю вже кілька років переживає глибоку кризу. Тепер ще одним ударом по застійному ринку житла стала скорочувана чисельність населення. Про це повідомляє CNBC, пише УНН.

Goldman Sachs оцінює, що попит на нове житло в китайських містах залишатиметься низьким на рівні менше 5 мільйонів одиниць на рік у найближчі роки — чверть від піку в 20 мільйонів одиниць у 2017 році.

"Скорочення населення та уповільнення урбанізації свідчать про зниження демографічного попиту на житло" в найближчі роки, йдеться в аналітичній записці Goldman Sachs, оприлюдненій у понеділок.

Очікується, що чисельність населення країни зменшиться з 1,41 мільярда до менш ніж 1,39 мільярда до 2035 року, згідно з останніми даними Світового банку, зазначає старший економіст Economist Intelligence Unit Тяньчен Сюй. Основними причинами є зменшення кількості новонароджених та зростання смертності серед літніх людей.

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Населення Китаю знижується вже третій рік поспіль. За останніми урядовими даними за 2024 рік, воно скоротилося на 1,39 мільйона у порівнянні з попереднім роком через зниження народжуваності.

Скорочення населення, за оцінками Goldman Sachs, призведе до зменшення попиту на житло на 0,5 мільйона одиниць щороку в 2020-х роках і на 1,4 мільйона щороку в 2030-х. Це різко контрастує з позитивним внеском у 1,5 мільйона одиниць у 2010-х роках, коли чисельність населення стабільно зростала.

Рівень народжуваності продовжує знижуватися, навіть після того, як у 2016 році Пекін скасував політику однієї дитини. Незважаючи на спроби влади стимулювати народжуваність грошовими виплатами, молодь утримується від створення сімей через нестабільні доходи, невизначене майбутнє на ринку праці та слабку систему соціального захисту.

Глибша криза

Ці демографічні зміни ще більше тиснуть на ринок нерухомості, який не може оговтатися від різкого спаду з кінця 2020 року. Попри низку заходів центральної та місцевої влади з вересня минулого року, ситуація не покращилася.

Ціни на нове житло в травні впали найшвидше за останні сім місяців, за словами головного економіста з Китаю в Macquarie Ларрі Ху, що продовжує дворічну стагнацію, попри зусилля уряду стримати падіння.

Продажі нового житла у 30 великих містах у першій половині червня скоротилися на 11% у річному вимірі, що гірше, ніж падіння на 3% у травні, зазначає Ху.

Goldman Sachs прогнозує, що власники інвестиційної нерухомості будуть "чистими продавцями" найближчим часом, передаючи житло власникам, які купують для проживання, очікуючи подальшого зниження цін.

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