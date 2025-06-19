Латвія заборонила громадянам рф та білорусі купувати нерухомість у країні

$41.630.10
47.900.11
ukenru
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
17:11 • 14156 перегляди
Зеленський призначив Шаповалова командувачем Сухопутних військ ЗСУ
Ексклюзив
19 червня, 14:14 • 44261 перегляди
“Банки фінансової інклюзії - це прогрес, але безпека має бути пріоритетом” - фінтехекспертка Олена Сосєдка попереджає про шахрайство
Ексклюзив
19 червня, 13:56 • 63093 перегляди
ГОСТ vs. ДСТУ: чому перехід на сучасні стандарти в авіації може тривати до 2030 року
Ексклюзив
19 червня, 13:07 • 63161 перегляди
"Ганебна поведінка, ухилянт": що думають виборці 67-го округу про свого нардепа Сергія Кузьміних (ВІДЕО)
19 червня, 11:44 • 70738 перегляди
Українські захисники повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про черговий обмін
19 червня, 10:50 • 146661 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати
Ексклюзив
19 червня, 07:33 • 68589 перегляди
Київ посилює контроль за рекламою у метро та на транспорті: на якому етапі розробка нових правил
19 червня, 05:33 • 146691 перегляди
Всесвітній день дитячого футболу: як розвивається та з якими проблемами стикається дитячий футбол в Україні
18 червня, 23:09 • 228895 перегляди
путін заявив, що готовий зустрітися з Зеленським, але підписувати з ним нічого не буде (відео)
Ексклюзив
18 червня, 16:37 • 94374 перегляди
Кожен долар, вкладений в авіаційну галузь, може дати ще п’ять доларів для економіки - авіаексперт Долінце
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3м/с
57%
747мм
Популярнi новини
Витік 16 млрд паролів Apple, Facebook, Google: зловмисники отримали актуальні бази даних19 червня, 11:36 • 8522 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА19 червня, 12:22 • 118845 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 59600 перегляди
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 19 червня, 12:44 • 104955 перегляди
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 34509 перегляди
Публікації
Нерухомість на батьках, родичі в рф та зв’язки з криміналом - що відомо про НАБУшніків та прокурорів у конкурсі на директора БЕБ 19 червня, 12:44 • 104974 перегляди
Прозоре управління, незалежний аудит, нові правила відбору керівника: що змінить закон про реформу АРМА19 червня, 12:22 • 118863 перегляди
У Раді залишилась рекордно мала кількість нардепів: чого варто очікувати19 червня, 10:50 • 146661 перегляди
Як зміниться робота дитсадків у 2025-2026 навчальному році19 червня, 08:45 • 176354 перегляди
Готуємо суші: п'ять простих і неймовірно смачних рецептів улюбленої азійської страви19 червня, 06:36 • 187477 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Железняк Ярослав Іванович
Умєров Рустем Енверович
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Суд дозволив доступ до повідомлень Свіфт та Лайвлі у справі проти Балдоні19 червня, 14:51 • 34523 перегляди
В Литві бура ведмедиця два дні гуляла вулицями столиці: мисливці не виконали наказ уряду вбити тварину19 червня, 12:42 • 59615 перегляди
Tinder запускає нову функцію подвійних знайомств Double Date17 червня, 15:09 • 183134 перегляди
Маск спростував звинувачення New York Times і опублікував результати тесту на наркотики17 червня, 10:31 • 258152 перегляди
В Україні зробили Лабубу з квітів за 250 тисяч гривень16 червня, 17:56 • 230097 перегляди
Актуальне
Форбс (журнал)
Facebook
MIM-104 Patriot
NASAMS
FIM-92 Stinger

Латвія заборонила громадянам рф та білорусі купувати нерухомість у країні

Київ • УНН

 • 430 перегляди

Сейм Латвії ухвалив закон, який забороняє громадянам росії та білорусі, а також пов'язаним з ними компаніям купувати нерухомість в країні. Рішення, яке набуде чинності після підписання президентом, має на меті посилення національної безпеки.

Латвія заборонила громадянам рф та білорусі купувати нерухомість у країні

Сейм Латвії підтримав у третьому читанні та в цілому заборону на купівлю нерухомості в країні для громадян рф та білорусі. Про це повідомляє lsm.lv, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 69 депутатів Сейму, проти - 8.

Заборона поширюватиметься також на юридичних осіб, зареєстрованих у росії чи білорусі. Він також застосовуватиметься до юридичних осіб, у яких громадянам цих країн належить не менше 25% часток (акцій) статутного капіталу, де вони є фактичними бенефіціарами, а також до юридичних структур, створених у цих країнах. Заборона діятиме на угоди, укладені після набрання чинності законом

- пише видання.

Водночас ухвалений закон передбачає деякі винятки - зокрема, це стосується випадків, якщо майно успадковується родичами або визнається власністю за вердиктом суду.

Заборона не діє, якщо купується єдине житло, а у набувача є постійна посвідка на проживання, видана до набрання чинності законом або вона мала або вже після набрання чинності чинністю отримала в Латвії статус постійного жителя ЄС

- пояснили автори закону.

Латвія стала тимчасовим членом Ради безпеки ООН: що це означає04.06.25, 01:27 • 3606 переглядiв

За їхніми словами, паралельно з військовими діями в Україні росія веде гібридну війну проти інших демократичних та суверенних держав, які не підтримують та засуджують розпочату рф агресію чи підтримують Україну в її боротьбі. Серед цих країн – і Латвія.

"Одним із інструментів невоєнного впливу та елементів гібридної війни є непряме придбання нерухомості в інших країнах. росія також використала присутність своїх громадян за кордоном як привід для початку війни, виправдовуючи свої воєнні дії необхідністю захисту. Сейм уже раніше наголошував, що розв'язана росією війна проти України вимагає особливої ​​уваги до питань національної безпеки Латвії та нових заходів щодо її захисту", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Днями Служба держбезпеки Латвії затримала Алексєя Рослікова за підозрою у допомозі росії та розпалюванні ворожнечі. Йому заборонено виїзд з країни, ведеться слідство.

Латвія передала Україні 1500 ударних дронів27.05.25, 10:36 • 3798 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини СвітуНерухомість
Білорусь
Латвія
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9