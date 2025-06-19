Латвія заборонила громадянам рф та білорусі купувати нерухомість у країні

Сейм Латвії підтримав у третьому читанні та в цілому заборону на купівлю нерухомості в країні для громадян рф та білорусі. Про це повідомляє lsm.lv, інформує УНН.

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Зазначається, що за відповідне рішення проголосували 69 депутатів Сейму, проти - 8.

Заборона поширюватиметься також на юридичних осіб, зареєстрованих у росії чи білорусі. Він також застосовуватиметься до юридичних осіб, у яких громадянам цих країн належить не менше 25% часток (акцій) статутного капіталу, де вони є фактичними бенефіціарами, а також до юридичних структур, створених у цих країнах. Заборона діятиме на угоди, укладені після набрання чинності законом - пише видання.

Водночас ухвалений закон передбачає деякі винятки - зокрема, це стосується випадків, якщо майно успадковується родичами або визнається власністю за вердиктом суду.

Заборона не діє, якщо купується єдине житло, а у набувача є постійна посвідка на проживання, видана до набрання чинності законом або вона мала або вже після набрання чинності чинністю отримала в Латвії статус постійного жителя ЄС - пояснили автори закону.

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За їхніми словами, паралельно з військовими діями в Україні росія веде гібридну війну проти інших демократичних та суверенних держав, які не підтримують та засуджують розпочату рф агресію чи підтримують Україну в її боротьбі. Серед цих країн – і Латвія.

"Одним із інструментів невоєнного впливу та елементів гібридної війни є непряме придбання нерухомості в інших країнах. росія також використала присутність своїх громадян за кордоном як привід для початку війни, виправдовуючи свої воєнні дії необхідністю захисту. Сейм уже раніше наголошував, що розв'язана росією війна проти України вимагає особливої ​​уваги до питань національної безпеки Латвії та нових заходів щодо її захисту", - йдеться у статті.

Нагадаємо

Днями Служба держбезпеки Латвії затримала Алексєя Рослікова за підозрою у допомозі росії та розпалюванні ворожнечі. Йому заборонено виїзд з країни, ведеться слідство.

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