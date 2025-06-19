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Латвия запретила гражданам РФ и Беларуси покупать недвижимость в стране

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Сейм Латвии принял закон, запрещающий гражданам России и Беларуси, а также связанным с ними компаниям покупать недвижимость в стране. Решение, которое вступит в силу после подписания президентом, имеет целью усиление национальной безопасности.

Латвия запретила гражданам РФ и Беларуси покупать недвижимость в стране

Сейм Латвии поддержал в третьем чтении и в целом запрет на покупку недвижимости в стране для граждан РФ и Беларуси. Об этом сообщает lsm.lv, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 69 депутатов Сейма, против - 8.

Запрет будет распространяться также на юридических лиц, зарегистрированных в россии или беларуси. Он также будет применяться к юридическим лицам, в которых гражданам этих стран принадлежит не менее 25% долей (акций) уставного капитала, где они являются фактическими бенефициарами, а также к юридическим структурам, созданным в этих странах. Запрет будет действовать на сделки, заключенные после вступления закона в силу

- пишет издание.

В то же время принятый закон предусматривает некоторые исключения - в частности, это касается случаев, если имущество наследуется родственниками или признается собственностью по вердикту суда.

Запрет не действует, если покупается единственное жилье, а у приобретателя есть постоянный вид на жительство, выданный до вступления закона в силу или он имел или уже после вступления в силу получил в Латвии статус постоянного жителя ЕС

- пояснили авторы закона.

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По их словам, параллельно с военными действиями в Украине россия ведет гибридную войну против других демократических и суверенных государств, которые не поддерживают и осуждают начатую РФ агрессию или поддерживают Украину в ее борьбе. Среди этих стран – и Латвия.

"Одним из инструментов невоенного влияния и элементов гибридной войны является косвенное приобретение недвижимости в других странах. россия также использовала присутствие своих граждан за рубежом как повод для начала войны, оправдывая свои военные действия необходимостью защиты. Сейм уже ранее подчеркивал, что развязанная россией война против Украины требует особого внимания к вопросам национальной безопасности Латвии и новых мер по ее защите", - говорится в статье.

Напомним

На днях Служба госбезопасности Латвии задержала Алексея Росликова по подозрению в помощи россии и разжигании вражды. Ему запрещен выезд из страны, ведется следствие.

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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