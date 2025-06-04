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Нью-Йорк Таймс

Латвия стала временным членом Совета безопасности ООН: что это значит

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Страны ООН поддержали Латвию, которая впервые выдвинула кандидатуру. Латвия обязалась содействовать миру, безопасности и устойчивому развитию, получив 178 голосов.

Латвия стала временным членом Совета безопасности ООН: что это значит

Страны Организации Объединенных Наций проголосовали за избрание Латвии в Совет безопасности ООН на 2026 и 2027 годы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Delfi.

Детали

Отмечается, что голосование состоялось на пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Латвия впервые выдвинула свою кандидатуру на выборное место в СБ ООН и осталась единственным кандидатом от группы стран Восточной Европы. До 31 января Латвия конкурировала с Черногорией, но та решила снять свою кандидатуру.

Для того чтобы Латвия стала непостоянным членом совета, необходимо было получить поддержку двух третей государств-членов ООН

- говорится в заметке.

По данным издания, Латвия получила 178 голосов.

В случае избрания Латвия взяла на себя обязательство выступать за сотрудничество между государствами-членами ООН, региональными организациями и гражданским обществом с целью укрепления устойчивости, содействия прочному миру и безопасности, достижения устойчивого развития и обеспечения того, чтобы никто не остался позади.

Президент Эдгарс Ринкевичс поблагодарил 178 государств-членов в соцсети Х (Twitter) за их поддержку, а также отметил, что Латвия будет работать ради мирного, основанного на правилах международного порядка и устойчивого развития во всем мире.

Напомним

Латвия отправила Украине 1500 боевых беспилотников в рамках международной коалиции. Две латвийские компании поставят 12 000 дронов в течение полугода.

Заседание Совбеза ООН показало, что мир не потерпит ударов рф по гражданскому населению Украины - Сибига30.05.25, 11:26 • 3978 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Эдгарс Ринкевичс
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Черногория
Латвия
Организация Объединенных Наций
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