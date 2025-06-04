Латвія стала тимчасовим членом Ради безпеки ООН: що це означає

Країни ООН підтримали Латвію, яка вперше висунула кандидатуру. Латвія зобов'язалася сприяти миру, безпеці та сталому розвитку, отримавши 178 голосів.

Країни Організації Об'єднаних Націй проголосували за обрання Латвії до Ради безпеки ООН на 2026 і 2027 роки. Про це інформує УНН з посиланням на видання Delfi. Деталі Зазначається, що лолосування відбулося на пленарному засіданні Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Латвія вперше висунула свою кандидатуру на виборне місце у РБ ООН та залишилася єдиним кандидатом від групи країн Східної Європи. До 31 січня Латвія конкурувала з Чорногорією, але та вирішила зняти свою кандидатуру. Для того щоб Латвія стала непостійним членом ради, необхідно було отримати підтримку двох третин держав-членів ООН - йдеться у дописі. За даними видання, Латвія здобула 178 голосів. У разі обрання Латвія взяла на себе зобов'язання виступати за співпрацю між державами-членами ООН, регіональними організаціями і громадянським суспільством з метою зміцнення стійкості, сприяння міцному миру та безпеці, досягнення сталого розвитку і забезпечення того, щоб ніхто не був позаду. Президент Едгарс Рінкевічс подякував 178 державам-членам у соцмережі Х (Twitter) за їхню підтримку, а також зазначив, що Латвія працюватиме заради мирного, заснованого на правилах міжнародного порядку та сталого розвитку в усьому світі. Нагадаємо Латвія відправила Україні 1500 бойових безпілотників у межах міжнародної коаліції. Дві латвійські компанії поставлять 12 000 дронів протягом пів року. Засідання Радбезу ООН показало, що світ не потерпить ударів рф по цивільному населенню України - Сибіга