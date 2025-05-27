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рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"
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26 травня, 14:22 • 41830 перегляди

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Латвія передала Україні 1500 ударних дронів

Київ • УНН

 • 290 перегляди

Латвія відправила Україні 1500 бойових безпілотників у межах міжнародної коаліції. Дві латвійські компанії поставлять 12 000 дронів протягом пів року.

Латвія передала Україні 1500 ударних дронів

Латвія відправила Україні нову партію з 1500 ударних безпілотників у межах міжнародної "коаліції дронів". Про це 26 травня повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у Х, пише УНН.

Ще 1500 бойових безпілотників доставляються з Латвії в Україну. Дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у першій половині року в межах міжнародної коаліції дронів

- повідомив Спрудс, опублікувавши фото підготовлених до відправлення дронів.

Доповнення

Перед цим Латвія повідомляла про передачу у межах "коаліції дронів" Україні партії зі 1500 бойових дронів наприкінці квітня.

За даними Delfi, 2024 року підтримка країн-членів коаліції Україні становила 1,8 млрд євро. У межах коаліції було створено міжнародний фонд, який у 2024 році залучив фінансування на суму понад 80 млн євро.

У коаліцію входять 18 країн - Латвія, Велика Британія, Україна, Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Нова Зеландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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