Латвія передала Україні 1500 ударних дронів

Латвія відправила Україні нову партію з 1500 ударних безпілотників у межах міжнародної "коаліції дронів". Про це 26 травня повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс у Х, пише УНН.

Ще 1500 бойових безпілотників доставляються з Латвії в Україну. Дві латвійські компанії поставлять 12 000 безпілотників у першій половині року в межах міжнародної коаліції дронів - повідомив Спрудс, опублікувавши фото підготовлених до відправлення дронів.

Доповнення

Перед цим Латвія повідомляла про передачу у межах "коаліції дронів" Україні партії зі 1500 бойових дронів наприкінці квітня.

За даними Delfi, 2024 року підтримка країн-членів коаліції Україні становила 1,8 млрд євро. У межах коаліції було створено міжнародний фонд, який у 2024 році залучив фінансування на суму понад 80 млн євро.

У коаліцію входять 18 країн - Латвія, Велика Британія, Україна, Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Нова Зеландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція.