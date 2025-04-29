Латвія передає Україні партію зі 1500 бойових дронів
Київ • УНН
Латвійські компанії поставлять 12 тисяч дронів у межах Коаліції дронів. Підтримка коаліції Україні у 2024 році становила 1,8 млрд євро.
Латвія повідомила про підготовку для України чергової партії із 1500 бойових дронів, про що написав міністр оборони країни Андріс Спрудс у соцмережі X, пише УНН.
Ще 1500 бойових безпілотників - на шляху з Латвії до України
За словами латвійського міністра, у першій половині року дві латвійські компанії поставлять 12 тисяч безпілотних апаратів у межах Коаліції дронів.
Доповнення
За даними Delfi, 2024 року підтримка країн-членів коаліції Україні становила 1,8 млрд євро. У межах коаліції було створено міжнародний фонд, який у 2024 році залучив фінансування на суму понад 80 млн євро.
У коаліцію входять 18 країн - Латвія, Велика Британія, Україна, Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Нова Зеландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція.