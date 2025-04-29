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Латвія передає Україні партію зі 1500 бойових дронів

Київ • УНН

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Латвійські компанії поставлять 12 тисяч дронів у межах Коаліції дронів. Підтримка коаліції Україні у 2024 році становила 1,8 млрд євро.

Латвія передає Україні партію зі 1500 бойових дронів

Латвія повідомила про підготовку для України чергової партії із 1500 бойових дронів, про що написав міністр оборони країни Андріс Спрудс у соцмережі X, пише УНН.

Ще 1500 бойових безпілотників - на шляху з Латвії до України

- написав Спрудс.

За словами латвійського міністра, у першій половині року дві латвійські компанії поставлять 12 тисяч безпілотних апаратів у межах Коаліції дронів.

Доповнення

За даними Delfi, 2024 року підтримка країн-членів коаліції Україні становила 1,8 млрд євро. У межах коаліції було створено міжнародний фонд, який у 2024 році залучив фінансування на суму понад 80 млн євро.

У коаліцію входять 18 країн - Латвія, Велика Британія, Україна, Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Нова Зеландія, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Швеція.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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