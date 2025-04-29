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Беспилотный летательный аппарат

Латвия передает Украине партию из 1500 боевых дронов

Киев • УНН

 • 1044 просмотра

Латвийские компании поставят 12 тысяч дронов в рамках Коалиции дронов. Поддержка коалиции Украине в 2024 году составила 1,8 млрд евро.

Латвия передает Украине партию из 1500 боевых дронов

Латвия сообщила о подготовке для Украины очередной партии из 1500 боевых дронов, о чем написал министр обороны страны Андрис Спрудс в соцсети X, пишет УНН.

Еще 1500 боевых беспилотников - на пути из Латвии в Украину

- написал Спрудс.

По словам латвийского министра, в первой половине года две латвийские компании поставят 12 тысяч беспилотных аппаратов в рамках Коалиции дронов.

Дополнение

По данным Delfi, в 2024 году поддержка стран-членов коалиции Украине составила 1,8 млрд евро. В рамках коалиции был создан международный фонд, который в 2024 году привлек финансирование на сумму более 80 млн евро.

В коалицию входят 18 стран - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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