Латвия передает Украине партию из 1500 боевых дронов
Киев • УНН
Латвийские компании поставят 12 тысяч дронов в рамках Коалиции дронов. Поддержка коалиции Украине в 2024 году составила 1,8 млрд евро.
Латвия сообщила о подготовке для Украины очередной партии из 1500 боевых дронов, о чем написал министр обороны страны Андрис Спрудс в соцсети X, пишет УНН.
Еще 1500 боевых беспилотников - на пути из Латвии в Украину
По словам латвийского министра, в первой половине года две латвийские компании поставят 12 тысяч беспилотных аппаратов в рамках Коалиции дронов.
Дополнение
По данным Delfi, в 2024 году поддержка стран-членов коалиции Украине составила 1,8 млрд евро. В рамках коалиции был создан международный фонд, который в 2024 году привлек финансирование на сумму более 80 млн евро.
В коалицию входят 18 стран - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция.