Латвия передала Украине 1500 ударных дронов

Латвия отправила Украине новую партию из 1500 ударных беспилотников в рамках международной "коалиции дронов". Об этом 26 мая сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в Х, пишет УНН.

Еще 1500 боевых беспилотников доставляются из Латвии в Украину. Две латвийские компании поставят 12 000 беспилотников в первой половине года в рамках международной коалиции дронов - сообщил Спрудс, опубликовав фото подготовленных к отправке дронов.

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Перед этим Латвия сообщала о передаче в рамках "коалиции дронов" Украине партии из 1500 боевых дронов в конце апреля.

По данным Delfi, в 2024 году поддержка стран-членов коалиции Украине составила 1,8 млрд евро. В рамках коалиции был создан международный фонд, который в 2024 году привлек финансирование на сумму более 80 млн евро.

В коалицию входят 18 стран - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция.