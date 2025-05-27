Латвия передала Украине 1500 ударных дронов

$41.570.06
47.300.30
ukenru
рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"
Эксклюзив
26 мая, 14:22 • 41822 просмотра

рф изменила тактику использования дронов и повысила устойчивость к РЭБ: эксперт объяснил, как противодействовать "Герани-2"

Эксклюзив
26 мая, 13:26 • 128768 просмотра

Дело главного юриста НБУ заморозили? Отсутствие подозрения может затянуть расследование на годы – судья в отставке

Эксклюзив
26 мая, 11:58 • 116390 просмотра

САП скрывает детали расследования дела о "сливах из НАБУ" и причастности Углавы - за год никаких подозрений

Эксклюзив
26 мая, 09:30 • 133553 просмотра

Прокуратура должна обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых – бывший замгенпрокурора

Эксклюзив
26 мая, 08:54 • 140147 просмотра

Маникюр и педикюр: главные тренды лета 2025

26 мая, 08:18 • 100530 просмотра

Над Украиной во время атаки рф сбили 9 из 9 ракет и обезвредили 288 из 355 дронов

Эксклюзив
26 мая, 06:37 • 96835 просмотра

Как сэкономить на продуктах: советы диетолога для здорового питания

Эксклюзив
26 мая, 06:19 • 87689 просмотра

Неделя ясности и прорывов: астропрогноз для всех знаков Зодиака на 26 мая - 1 июня

25 мая, 15:04 • 82423 просмотра

Зеленский ввел санкции против сына Богуслаева, Мосийчука и криминальных авторитетов

25 мая, 09:34 • 86880 просмотра

Наши дома: в рамках последней части обмена военнопленными в Украину вернулись 303 защитника

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3м/с
65%
747мм
Популярные новости

Германия не меняла ограничения дальности ударов по рф - вице-канцлер

26 мая, 23:45 • 92108 просмотра

Жители двух районов Киева во вторник могут остаться без воды: объяснение КГГА

27 мая, 00:50 • 45003 просмотра

ISW: россия наращивает производство "шахедов" и увеличивает запасы ракет, готовясь к длительной войне против Украины и НАТО

27 мая, 01:27 • 32464 просмотра

Отстраненный от выборов президента Румынии пророссийский Джорджеску уходит из политики – обращение

01:58 • 26888 просмотра

Глава МИД Германии отверг критику рф после снятия ограничений на дальнобойные удары

06:05 • 22542 просмотра
публикации

Риск в подарок: как техника с "серого" рынка становится троянским конем в вашем персональном пользовании

26 мая, 16:32 • 92687 просмотра

Здоровье в путешествиях по Европе: практические советы для путешественников

24 мая, 08:00 • 483526 просмотра

Прозрачное дело: команда УНН проверила технику, которой пользуется ежедневно, на предмет легального ввоза в Украину
Эксклюзив

23 мая, 14:43 • 516923 просмотра

Правила безопасности для велосипедистов: что нужно знать, чтобы избежать аварий

23 мая, 07:04 • 466308 просмотра

Украина в условиях противодействия российской агрессии не может допустить затяжного системного кризиса авиационной отрасли

22 мая, 14:24 • 555814 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Фридрих Мерц

Кир Стармер

Петтери Орпо

Ульф Кристерссон

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Швеция

Киев

Дания

Норвегия

Европа

Реклама
УНН Lite

Marvel готовит новый спин-офф "ВандаВижен": стали известны первые имена из актерского состава

07:08 • 7032 просмотра

Лебединая история: как пернатые путешественники остановили движение на трассе

26 мая, 16:12 • 40536 просмотра

Кендрик Ламар и Тейлор Свифт соревнуются за главные награды American Music Awards 2025 – СМИ

26 мая, 15:51 • 64796 просмотра

Майли Сайрус призналась, как съемки клипа на Аллее славы закончились для нее реанимацией

25 мая, 10:11 • 188530 просмотра

Пять проверенных сериалов от Netflix, которые не разочаровали: что посмотреть

24 мая, 16:10 • 293871 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Dassault Rafale

Тесла Модель Y

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Латвия передала Украине 1500 ударных дронов

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Латвия отправила Украине 1500 боевых беспилотников в рамках международной коалиции. Две латвийские компании поставят 12 000 дронов в течение полугода.

Латвия передала Украине 1500 ударных дронов

Латвия отправила Украине новую партию из 1500 ударных беспилотников в рамках международной "коалиции дронов". Об этом 26 мая сообщил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в Х, пишет УНН.

Еще 1500 боевых беспилотников доставляются из Латвии в Украину. Две латвийские компании поставят 12 000 беспилотников в первой половине года в рамках международной коалиции дронов

- сообщил Спрудс, опубликовав фото подготовленных к отправке дронов.

Дополнение

Перед этим Латвия сообщала о передаче в рамках "коалиции дронов" Украине партии из 1500 боевых дронов в конце апреля.

По данным Delfi, в 2024 году поддержка стран-членов коалиции Украине составила 1,8 млрд евро. В рамках коалиции был создан международный фонд, который в 2024 году привлек финансирование на сумму более 80 млн евро.

В коалицию входят 18 стран - Латвия, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Чехия, Дания, Эстония, Франция, Германия, Италия, Новая Зеландия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Новая Зеландия
Латвия
Австралия
Дания
Канада
Люксембург
Франция
Литва
Швеция
Норвегия
Великобритания
Чешская Республика
Италия
Германия
Нидерланды
Эстония
Украина
Польша
Brent
$64.17
Bitcoin
$108,835.10
S&P 500
$5,819.27
Tesla
$341.00
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,336.71
Ethereum
$2,569.40