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Копенгаген стал самым комфортным городом мира в 2025 году, сместив Вену

Киев • УНН

 • 304 просмотра

Столица Дании обошла Вену, получив идеальные оценки за стабильность, инфраструктуру и образование. Вена потеряла лидерство из-за снижения показателя безопасности.

Копенгаген стал самым комфортным городом мира в 2025 году, сместив Вену

В 2025 году столица Дании - Копенгаген возглавила рейтинг лучших для жизни городов по версии Economist Intelligence Unit, сместив с первой позиции многолетнего лидера Вену. Город получил идеальные оценки за стабильность, инфраструктуру и образование, тогда как Вена потеряла лидерство из-за снижения показателя безопасности. Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN.

Детали

EIU составила рейтинг 173 городов мира по ряду факторов, включая здравоохранение, образование, стабильность, инфраструктуру и окружающую среду.

Официально Вена больше не является самым комфортным для жизни городом в мире. После трехлетнего пребывания на вершине ежегодного списка от Economist Intelligence Unit (EIU), столицу Австрии опередил Копенгаген.

В 2025 году список из 10 лучших для жизни городов в мире выглядит следующим образом:

  • Копенгаген, Дания;
    • Вена, Австрия;
      • Цюрих, Швейцария;
        • Мельбурн, Австралия;
          • Женева, Швейцария;
            • Сидней, Австралия;
              • Осака, Япония;
                • Окленд, Новая Зеландия;
                  • Аделаида, Австралия;
                    • Ванкувер, Канада.

                      Копенгаген получил "идеальные" оценки за стабильность, образование и инфраструктуру, тогда как Вена поделила второе место со швейцарским Цюрихом.

                      Австралийский Мельбурн сохранил за собой четвертое место, а швейцарская Женева оказалась на пятом месте списка.

                      Австралийский Сидней поднялся в списке, перепрыгнув с седьмого на шестое место, тогда как японский город Осака и новозеландский Окленд поделили седьмое место.

                      На девятом месте оказалась австралийская Аделаида, тогда как канадский Ванкувер занял десятое место.

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                      Почему Вена в этом году не смогла возглавить рейтинг

                      Хотя австрийский город получил высокие баллы в большинстве категорий, его балл в категории стабильности значительно снизился.

                      Давление на стабильность привело к тому, что Вена потеряла свою позицию самого комфортного для жизни города после трех лет пребывания вне рейтинга

                      - заявил Барсали Бхаттачария, заместитель директора отрасли EIU.

                      Однако Вена был не единственным городом, который получил более низкие оценки в категории, в которой он ранее имел высокие баллы.

                      Калгари, который занял пятое место в 2024 году, в этом году выпал из первой десятки, опустившись на 18-е место после того, как получил более низкий балл по здравоохранению, вместе с тремя другими канадскими городами, из-за "нагрузки" на систему здравоохранения страны.

                      Кто еще уступил место в рейтинге

                      Торонто также в этом году опустился с 12 на 16 место.

                      Это на самом деле лишь отражает длинные очереди на медицинские осмотры. В медицинских учреждениях и больницах не хватает персонала

                      - говорит Бхаттачария CNN Travel.

                      Он подчеркивает, что другие части мира также испытывают давление на системы здравоохранения и жилищную инфраструктуру, но Канада "выделилась" благодаря постоянному влиянию этих факторов.

                      Просто чтобы понять контекст, они все еще являются одними из самых комфортных для жизни городов в мире

                      – добавляет Бхаттачария.

                      Гонолулу, Гавайи, был самым высоким позиционированным городом США в списке, заняв 23-е место.

                      Мы наблюдаем тенденцию, когда меньшие или средние города в США на самом деле достигают гораздо лучших результатов, чем действительно крупные города, такие как Нью-Йорк или Лос-Анджелес. И это во многом из-за нагрузки на инфраструктуру общественных услуг

                      – объясняет Бхаттачария.

                      Тем временем города Великобритании Лондон, Манчестер и Эдинбург также опустились в рейтинге, получив более низкие баллы в категории стабильности.

                      Это произошло после беспорядков в Великобритании в прошлом году из-за нападения с ножом в Саутпорте, что на севере Англии.

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                      В этом году Лондон опустился с 45 на 54 место, Манчестер - с 43 на 52, а Эдинбург - с 59-го на 64-е.

                      Как и в 2024 году, показатели стабильности снизились для Западной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. А также уменьшились для Азии на фоне усиления угроз военного конфликта для городов Индии и Тайваня

                      – добавляет Бхаттачария.

                      Хотя некоторые города опустились в списке, другие достигли значительного прогресса, например, город Эль-Хубар в Персидском заливе Саудовской Аравии поднялся на 13 позиций со 148 на 135.

                      Королевство сделало значительные инвестиции для улучшения доступа к здравоохранению и образованию в рамках программы "Видение 2030" – масштабного плана диверсификации экономики и уменьшения зависимости от нефти.

                      Индонезийская Джакарта также поднялась в списке, поднявшись на 10 позиций со 142 на 132 благодаря улучшению своей системы стабильности.

                      Рейтинги в самом низу списка почти не изменились за последний год: Дамаск (Сирия) все еще считается наименее пригодным для жизни городом в мире через шесть месяцев после падения бывшего президента Башара Асада. Ливийский Триполи расположился чуть выше него.

                      Столица Бангладеш Дакка заняла третье с конца место, тогда как Карачи в Пакистане и Алжир в Алжире заняли четвертое и пятое места среди наименее пригодных для жизни городов.

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                      Gold
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                      Gas TTF
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