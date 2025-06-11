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Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

Киев • УНН

 • 3242 просмотра

В 2025 году фанаты кино смогут арендовать дома из любимых фильмов, например, дом Беллы Свон или автобус из Гарри Поттера. Airbnb и местные агентства помогут найти жилье.

Отель для киноманов: дома из фильмов и сериалов, которые можно арендовать в 2025 году

Проснуться в постели Кэрри Брэдшоу, перенестись в дом семьи Байерсов или переночевать дома у Беллы Свон из "Сумерек" - не просто мечта фаната, а вполне реальный план на отпуск. От ретро-интерьеров культовых сериалов до локаций из блокбастеров - сегодня можно арендовать жилье прямо из любимого фильма и буквально прожить кадры с экрана.

Где они находятся и как это сделать рассказывает УНН.

Детали

Квартиры и дома из культовых фильмов и сериалов

Представьте себе возможность остановиться в доме Беллы Свон из "Сумерек" или провести ночь в загадочном "Доме убийств" из "Американской истории ужасов". Для тех путешественников, которые устали от стандартных номеров в отелях, для аренды доступны по-настоящему необычные варианты – это дома и квартиры из популярных фильмов и сериалов. Аренда жилья из фильмов - это не просто отдых, а настоящее кинематографическое приключение. Это возможность на один день стать героем любимой истории.

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Самые популярные дома и апартаменты из кино

В мире кино настоящими звездами становятся не только актеры, но и интерьеры, которые запоминаются не меньше, чем сюжет. Жилые пространства из фильмов и сериалов давно вышли за пределы экранов и стали объектами паломничества фанатов.

Квартиры и дома из популярных фильмов и сериалов давно стали объектом восхищения зрителей во всем мире.

Например, просторная квартира Моники из "Друзей" с характерными фиолетовыми стенами и винтажной кухней давно превратилась в образец уюта.

Дом семьи Калкиных в рождественском фильме "Один дома" стал олицетворением предпраздничной магии и классического американского пригорода.

Современные зрители также восхищаются интерьерами из сериала "Большая маленькая ложь", где архитектура и дизайн домов героинь играют не менее важную роль, чем сам сюжет. Панорамные окна, открытые пространства, натуральные материалы - все это создает атмосферу роскоши. Эти жилые пространства не просто фон для событий - они становятся полноценными участниками историй, которые запоминаются на годы.

Образы экранных квартир и домов часто влияют на вкус, представление об уюте и даже реальные покупки зрителей.

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Где находятся эти локации в реальной жизни

Дом Беллы Свон ("Сумерки") - Орегон, США

Этот уютный коттедж 1930-х годов - настоящая Мекка для фанатов "Сумерек". Здесь вы найдете комнату Беллы и детали, которые переносят в мир вампиров и оборотней. Дом вмещает до 8 гостей.

Вилла из "Короны" - Испания

Почувствуйте себя монархом в роскошной вилле на побережье Коста-дель-Соль. Настоящая аристократическая роскошь и виды, захватывающие дух.

Автобус "Рыцарь" ("Гарри Поттер") - Теннесси, США

Вам не нужен билет на Хогвартс - просто забронируйте ночь в магическом автобусе, как в кино.

Дом из "Американской истории ужасов" - Лос-Анджелес, США

Здесь пугают не только призраки, но и загадочная архитектура. Отличная локация для фанатов хорроров.

Купольные дома Татуина ("Звездные войны") - Тунис

Настоящие декорации из другой галактики - можно остановиться в глиняных куполах, где чувствуется магия "Звездных войн".

Деревня Дистрикта 12 ("Голодные игры") - Северная Каролина, США

Вы сможете увидеть локацию, где Китнисс начала свой путь, и пожить в атмосфере экранизации мирового бестселлера.  

Дом семьи Байерс ("Очень странные дела") - Джорджия, США

Перенеситесь в 80-е: постеры, ретро-мебель, и даже атмосфера паранормальных приключений.

Возможности аренды жилья из известных лент

Некоторые дома - это частные отели или локации с тематическими турами. Все они сохраняют атмосферу фильмов и обеспечивают невероятные фотомоменты.

Бронирование обычно доступно через Airbnb и другие платформы. Некоторые владельцы специально стилизуют жилье под известные интерьеры, даже если съемки там не проводились.

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Как найти и забронировать такие объекты

Такое жилье можно найти в поиске на Airbnb по названию фильма, сериала или локации, где снимался фильм. Также помочь с арендой могут туристические агентства или местные гиды. Они нередко организовывают фотосессии в интерьерах из кино и специализированные туры с возможностью остановиться в отелях или поместьях, где проводились съемки.

Если объект - частная недвижимость, которая не сдается на известных платформах, лучше искать способ связи с владельцами напрямую через соцсети или местные туристические агентства. В некоторых случаях даже музейные объекты (как, например, замок из "Гарри Поттера") предлагают ночлег для ограниченного круга гостей в определенные даты.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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