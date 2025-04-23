Отель из "Сияния" Кинга привлекает $300 млн на реконструкцию для фанатов фильмов ужасов

Отель, вдохновивший Стивена Кинга написать свой бестселлер "Сияние", обратился к рынку муниципальных облигаций, чтобы оплатить масштабную реконструкцию в попытке закрепить свой статус в киноиндустрии, особенно среди поклонников фильмов ужасов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Новые владельцы отеля Stanley, который находится в Эстес-Парке в американском штате Колорадо, примерно в 64 км от Боулдера, планируют занять в этом месяце около 300 миллионов долларов, чтобы расширить свои возможности, как показывают документы по облигациям. Большая часть предложения, которое будет выпущено через орган штата, не облагается налогом и будет подкреплена доходами, полученными отелем, а также другими источниками.

Проект, включающий новый центр проведения мероприятий, является результатом десятилетнего планирования со стороны штата и владельца отеля, а также культурных и кинематографических организаций, направленного на привлечение большего количества туристов в регион. Частью цели является использование запланированного переезда кинофестиваля Sundance в Боулдер в 2027 году из Юты.

Stanley - это независимый отель на 196 номеров, который открылся в 1909 году и внесен в Национальный реестр исторических мест США. Его кампус охватывает более 40 акров (16 га) с удобствами, включая открытые бассейны, спа-салон, рестораны и концертный зал. Расположенный недалеко от входа в национальный парк Роки Маунтин, это единственный отель с полным спектром услуг в этом районе.

Кинг и его жена остановились в отеле на одну ночь в 1974 году и имели необычный опыт, будучи единственными гостями, поскольку на следующий день он закрывался на зиму, вспоминает автор на своем веб-сайте. Пустой отель показался ему хорошим местом для истории о привидениях, но именно кошмар, который приснился ему той ночью - его тогда еще малыш-сын кричал, когда его преследовал пожарный рукав по коридорам отеля - положил начало истории "Сияния".

Книга, по которой в 1980 году был снят фильм с Джеком Николсоном в главной роли, рассказывает о писателе, который вместе со своей семьей нанимается присматривать за отдаленным отелем с привидениями зимой и постепенно сходит с ума. Внешний вид отеля, показанный в фильме, находится в Орегоне.

"The Stanley - это замечательный старый отель, - сказал Кинг через своего представителя. - Для меня он полон привидений".

На доходы от продажи долга отель добавит 65 гостевых номеров, построит новый вестибюль и зону прибытия, а также центр для мероприятий.

Центр будет посвящен жанру ужасов с музеем и киноархивом с экспонатами и мероприятиями, курируемыми Blumhouse Productions, которая выпустила такие фильмы, как "Хэллоуин" и "Паранормальное явление" 2018 года. Экспонаты будут включать декорации и артефакты из фильмов, говорится в документах по облигациям.

Также в нем будет зал для зрителей на 1100 человек, театр на 176 мест и спикизи - нелегальный бар.

В отремонтированном отеле продолжится ежегодная программа Sundance Directors Lab, которая переехала в Стэнли в 2024 году и представляет начинающих и известных режиссеров.

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