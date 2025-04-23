Готель з "Сяйва" Кінга залучає $300 млн на реконструкцію для фанатів фільмів жахів

Готель, що надихнув Стівена Кінга написати свій бестселер "Сяйво", звернувся до ринку муніципальних облігацій, щоб оплатити масштабну реконструкцію у спробі закріпити свій статус у кіноіндустрії, особливо серед шанувальників фільмів жахів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Нові власники готелю Stanley, який знаходиться в Естес-Парку в американському штаті Колорадо, приблизно за 64 км від Боулдера, планують зайняти цього місяця близько 300 мільйонів доларів, щоб розширити свої можливості, як показують документи щодо облігацій. Більша частина пропозиції, яка буде випущена через орган штату, не оподатковується і буде підкріплена доходами, отриманими готелем, а також іншими джерелами.

Проект, що включає новий центр проведення заходів, є результатом десятирічного планування з боку штату та власника готелю, а також культурних та кінематографічних організацій, що спрямовано на залучення більшої кількості туристів у регіон. Частиною цілі є використання запланованого переїзду кінофестивалю Sundance до Боулдера у 2027 році з Юти.

Stanley - це незалежний готель на 196 номерів, який відкрився в 1909 році і внесений до Національного реєстру історичних місць США. Його кампус охоплює понад 40 акрів (16 га) із зручностями, включаючи відкриті басейни, спа-салон, ресторани та концертний зал. Розташований недалеко від входу в національний парк Рокі Маунтін, це єдиний готель з повним спектром послуг у цьому районі.

Кінг та його дружина зупинилися в готелі на одну ніч у 1974 році та мали незвичайний досвід, будучи єдиними гостями, оскільки наступного дня він закривався на зиму, згадує автор на своєму вебсайті. Порожній готель здався йому гарним місцем для історії про привидів, але саме кошмар, який наснився йому тієї ночі - його тоді ще малюк-син кричав, коли його переслідував пожежний рукав коридорами готелю - започаткував історію "Сяйва".

Книга, за якою в 1980 році був знятий фільм з Джеком Ніколсоном у головній ролі, розповідає про письменника, який разом зі своєю родиною наймається наглядати за віддаленим готелем із привидами взимку і поступово божеволіє. Зовнішній вигляд готелю, показаний у фільмі, знаходиться у Орегоні.

"The Stanley - це чудовий старий готель, - сказав Кінг через свого представника. - Для мене він сповнений привидів".

На доходи від продажу боргу готель додасть 65 гостьових номерів, збудує новий вестибюль та зону прибуття, а також центр для заходів.

Центр буде присвячений жанру жахів з музеєм та кіноархівом з експонатами та заходами, що куруються Blumhouse Productions, яка випустила такі фільми, як "Гелловін" та "Паранормальне явище" 2018 року. Експонати включатимуть декорації та артефакти з фільмів, йдеться у документах щодо облігацій.

Також у ньому буде зал для глядачів на 1100 осіб, театр на 176 місць і спікізі -нелегальний бар.

У відремонтованому готелі продовжиться щорічна програма Sundance Directors Lab, яка переїхала до Стенлі в 2024 році і представляє початківців та відомих режисерів.

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