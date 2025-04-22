Бум на ринку елітної нерухомості в Дубаї досяг нового рекорду: продажі зросли на 5,7%

Бум на ринку елітної нерухомості в Дубаї тривав і в першому кварталі цього року, і заможні покупці знову стали лідерами з купівлі будинків вартістю понад 10 мільйонів доларів, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За даними дослідницької компанії Knight Frank, за перші три місяці 2025 року було продано 111 будинків загальною вартістю 1,9 мільярда доларів, що на 5,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. За даними брокера, в першому кварталі було продано 12 будинків вартістю 25 мільйонів доларів і більше.

Стрибок продажів показує, що ринок нерухомості Дубая продовжував рости в місяці, що передували світовим потрясінням у квітні після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про введення глобальних мит.

Аналітики попереджають, що сектор нерухомості Дубая тепер стикається з великими ризиками в майбутньому. Заможні приватні особи з усього світу можуть відступити на тлі невизначеності на ринку. Падіння цін на нафту також може призвести до уповільнення економіки країн Перської затоки.

Цифри за перший квартал відображають "збереження апетиту з боку глобальних UHNWI, які шукають унікальні трофейні будинки", сказав Файсал Дуррані, керівник досліджень по Близькому Сходу в Knight Frank. Тим не менш, Дуррані сказав, що існує ризик, що нещодавні потрясіння в світових активах вплинуть на нерухомість в Дубаї.

"Поки рано говорити, але одна з речей, за якою нам потрібно стежити, - це настрої, - сказав Дуррані. - Завжди є ризик "зараження", негативних настроїв, які неможливо контролювати зсередини".

Попит на нерухомість в Дубаї різко виріс з 2020 року, на тлі того, як заходи уряду по боротьбі з пандемією і його ліберальна візова політика залучили безліч іноземних покупців. Сегмент ринку розкішної нерухомості емірату, включаючи вілли на набережній на штучних островах у формі пальми, виграв від припливу багатих експатів.

У першому кварталі штучний острів Пальма Джумейра залишався одним з найпопулярніших місць, де було зафіксовано 34 угоди з будинками вартістю понад 10 мільйонів доларів на загальну суму 562,8 мільйона доларів, повідомляє Knight Frank. У минулому році кількість пропозицій елітних будинків різко скоротилася, при цьому кількість виставлених на продаж об'єктів нерухомості вартістю понад 50 мільйонів дирхамів скоротилася на 48%.

Дуррані сказав, що в подальшому ще однією областю, що викликає занепокоєння, є вплив мит на ланцюжки поставок сировини, використовуваної в будівництві.

"Який потенційний вплив, якщо такий є, на заплановані поставки? Чи зможемо ми досягти цих цілей або це ускладнить поставки, що в будь-якому випадку не обов'язково погано?" - сказав він.

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