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Бум на рынке элитной недвижимости в Дубае достиг нового рекорда: продажи выросли на 5,7%

Киев • УНН

 • 1512 просмотра

В первом квартале 2025 года в Дубае продано 111 элитных домов на 1,9 млрд долларов. Аналитики опасаются, что мировая нестабильность может повлиять на рынок.

Бум на рынке элитной недвижимости в Дубае достиг нового рекорда: продажи выросли на 5,7%

Бум на рынке элитной недвижимости в Дубае продолжался и в первом квартале этого года, и состоятельные покупатели снова стали лидерами по покупке домов стоимостью свыше 10 миллионов долларов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По данным исследовательской компании Knight Frank, за первые три месяца 2025 года было продано 111 домов общей стоимостью 1,9 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным брокера, в первом квартале было продано 12 домов стоимостью 25 миллионов долларов и более.

Скачок продаж показывает, что рынок недвижимости Дубая продолжал расти в месяцы, предшествовавшие мировым потрясениям в апреле после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении глобальных пошлин.

Аналитики предупреждают, что сектор недвижимости Дубая теперь сталкивается с большими рисками в будущем. Состоятельные частные лица со всего мира могут отступить на фоне неопределенности на рынке. Падение цен на нефть также может привести к замедлению экономики стран Персидского залива.

Цифры за первый квартал отражают "сохраняющийся аппетит со стороны глобальных UHNWI, ищущих уникальные трофейные дома", сказал Файсал Дуррани, руководитель исследований по Ближнему Востоку в Knight Frank. Тем не менее, Дуррани сказал, что существует риск, что недавние потрясения в мировых активах повлияют на недвижимость в Дубае.

"Пока рано говорить, но одна из вещей, за которой нам нужно следить, - это настроения, - сказал Дуррани. - Всегда есть риск "заражения", негативных настроений, которые невозможно контролировать изнутри".

Спрос на недвижимость в Дубае резко вырос с 2020 года, на фоне того, как меры правительства по борьбе с пандемией и его либеральная визовая политика привлекли множество иностранных покупателей. Сегмент рынка роскошной недвижимости эмирата, включая виллы на набережной на искусственных островах в форме пальмы, выиграл от притока богатых экспатов.

В первом квартале искусственный остров Пальма Джумейра оставался одним из самых популярных мест, где было зафиксировано 34 сделки с домами стоимостью более 10 миллионов долларов на общую сумму 562,8 миллиона долларов, сообщает Knight Frank. В прошлом году количество предложений элитных домов резко сократилось, при этом количество выставленных на продажу объектов недвижимости стоимостью более 50 миллионов дирхамов сократилось на 48%.

Дуррани сказал, что в дальнейшем еще одной областью, вызывающей беспокойство, является влияние пошлин на цепочки поставок сырья, используемого в строительстве.

"Каково потенциальное влияние, если таковое имеется, на запланированные поставки? Сможем ли мы достичь этих целей или это затруднит поставки, что в любом случае не обязательно плохо?" - сказал он.

Арендная плата в Нью-Йорке стремительно растет на фоне пошлин Трампа: цены на жилье подскочили в среднем на 10%10.04.2025, 16:23 • 10226 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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