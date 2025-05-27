Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера
Киев • УНН
В 2025 в тренде насыщенные цвета, натуральные материалы, такие как дерево и камень, а также ткани – велюр и бархат. Актуальные стили сочетают романтику, современный дизайн, ретро-элементы.
Насыщенные цветовые акценты, текстуры натуральных материалов и новые стилистические решения – вот что делает интерьеры этого лета стильными и атмосферными. УНН пообщался с архитектором и дизайнером интерьеров Лолитой Соколовской, чтобы узнать больше о популярных стилях и направлениях в декорировании дома, которые определяют лето 2025.
Актуальные цвета и оттенки
По словам эксперта, в фаворе этим летом – насыщенные цветовые акценты:
- вино-красный: глубокий, насыщенный оттенок;
- желтый оттенок драгоценного камня: яркий, но сдержанный цвет;
- земляные оттенки;
- терракотовый, оливковый, песочный, охра и т.д.;
- глубокий бордовый;
- изумрудный;
- темно-синий;
- шоколадно-коричневый.
Однако, если вы предпочитаете более сдержанные цвета, не обязательно красить стены в белый. В качестве альтернативы можно выбрать светлые сдержанные цвета для дизайна собственного интерьера и при этом оставаться в тренде. Так актуальными альтернативами насыщенным цветам в интерьере летом 2025 станут:
- масляно-желтый;
- мягкие зеленый и голубой;
- сложные оттенки серого и бежевого цветов.
Фактуры и материалы 2025
Текстура и натуральность становятся ключевыми элементами в интерьере. В частности дерево, особенно дуб и орех, используются для создания теплых и уютных интерьеров. Камень и глина: необработанные поверхности добавляют аутентичности и природности
Также она добавляет, что среди актуальных материалов летом 2025 будут мягкие на ощупь ткани, которые добавляют роскоши и комфорта и "визуально усложняют интерьер". Например, велюр и бархат.
"Рельефные и тканевые поверхности: добавляют глубины и детализированности", - добавляет эксперт и предлагает также обратить внимание на текстурированные обои.
В то же время натуральные материалы, такие как лен и хлопок, создают легкость и воздушность и тоже остаются в тренде.
Популярные стили/направления в интерьере 2025
Стили интерьера эволюционируют, переплетаются между собой, и в конце концов все становятся эклектикой, поэтому по моему мнению четких стилей как таковых уже не существует
Именно поэтому она выделяет самые распространенные сочетания и приемы, которые отличают стили между собой и являются актуальными в этом сезоне.
Романтический стиль
Это стиль, вдохновленный французской провинцией, сочетает винтажную мебель, натуральные материалы и деликатные цветочные мотивы, рассказывает Соколовская.
Современный природный дизайн
Ему, по словам дизайнера, присущи сочетания природных материалов и сдержанных цветов для создания спокойного и гармоничного, современного пространства.
Mid-century
Mid-century переводится как модерн середины века. Это стиль, характеризующийся простотой, функциональностью и использованием различных форм в дизайне. Он стал популярным в США и Европе после Второй мировой войны.
Смелое использование цветов, узоров и текстур с акцентом на гармонию и баланс, сочетание мебели и декора разных периодов, современность наряду с ретро элементами
Также сделать ваше жилище "инстаграмным" в этом сезоне помогут:
- металлические акценты: использование металлических элементов, таких как латунь и медь, для добавления контраста и блеска;
- винтажные и ретро-элементы: возвращение к дизайнам прошлых десятилетий с использованием классических узоров и цветов.
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