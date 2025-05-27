Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Насыщенные цветовые акценты, текстуры натуральных материалов и новые стилистические решения – вот что делает интерьеры этого лета стильными и атмосферными. УНН пообщался с архитектором и дизайнером интерьеров Лолитой Соколовской, чтобы узнать больше о популярных стилях и направлениях в декорировании дома, которые определяют лето 2025.

Актуальные цвета и оттенки

По словам эксперта, в фаворе этим летом – насыщенные цветовые акценты:

вино-красный: глубокий, насыщенный оттенок;

желтый оттенок драгоценного камня: яркий, но сдержанный цвет;

земляные оттенки;

терракотовый, оливковый, песочный, охра и т.д.;

глубокий бордовый;

изумрудный;

темно-синий;

шоколадно-коричневый.

Однако, если вы предпочитаете более сдержанные цвета, не обязательно красить стены в белый. В качестве альтернативы можно выбрать светлые сдержанные цвета для дизайна собственного интерьера и при этом оставаться в тренде. Так актуальными альтернативами насыщенным цветам в интерьере летом 2025 станут:

масляно-желтый;

мягкие зеленый и голубой;

сложные оттенки серого и бежевого цветов.

Фактуры и материалы 2025

Текстура и натуральность становятся ключевыми элементами в интерьере. В частности дерево, особенно дуб и орех, используются для создания теплых и уютных интерьеров. Камень и глина: необработанные поверхности добавляют аутентичности и природности - отмечает дизайнер.

Также она добавляет, что среди актуальных материалов летом 2025 будут мягкие на ощупь ткани, которые добавляют роскоши и комфорта и "визуально усложняют интерьер". Например, велюр и бархат.

"Рельефные и тканевые поверхности: добавляют глубины и детализированности", - добавляет эксперт и предлагает также обратить внимание на текстурированные обои.

В то же время натуральные материалы, такие как лен и хлопок, создают легкость и воздушность и тоже остаются в тренде.

Популярные стили/направления в интерьере 2025

Стили интерьера эволюционируют, переплетаются между собой, и в конце концов все становятся эклектикой, поэтому по моему мнению четких стилей как таковых уже не существует - отмечает дизайнер.

Именно поэтому она выделяет самые распространенные сочетания и приемы, которые отличают стили между собой и являются актуальными в этом сезоне.

Романтический стиль

Это стиль, вдохновленный французской провинцией, сочетает винтажную мебель, натуральные материалы и деликатные цветочные мотивы, рассказывает Соколовская.

Современный природный дизайн

Ему, по словам дизайнера, присущи сочетания природных материалов и сдержанных цветов для создания спокойного и гармоничного, современного пространства.

Mid-century

Mid-century переводится как модерн середины века. Это стиль, характеризующийся простотой, функциональностью и использованием различных форм в дизайне. Он стал популярным в США и Европе после Второй мировой войны.

Смелое использование цветов, узоров и текстур с акцентом на гармонию и баланс, сочетание мебели и декора разных периодов, современность наряду с ретро элементами - описывает этот стиль эксперт.

Также сделать ваше жилище "инстаграмным" в этом сезоне помогут:

металлические акценты: использование металлических элементов, таких как латунь и медь, для добавления контраста и блеска;

винтажные и ретро-элементы: возвращение к дизайнам прошлых десятилетий с использованием классических узоров и цветов.

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