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Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера
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Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

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Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Киев • УНН

 • 3904 просмотра

В 2025 в тренде насыщенные цвета, натуральные материалы, такие как дерево и камень, а также ткани – велюр и бархат. Актуальные стили сочетают романтику, современный дизайн, ретро-элементы.

Лето 2025 в цветах и стилях: главные тренды интерьера

Насыщенные цветовые акценты, текстуры натуральных материалов и новые стилистические решения – вот что делает интерьеры этого лета стильными и атмосферными. УНН пообщался с архитектором и дизайнером интерьеров Лолитой Соколовской, чтобы узнать больше о популярных стилях и направлениях в декорировании дома, которые определяют лето 2025.

Актуальные цвета и оттенки

По словам эксперта, в фаворе этим летом – насыщенные цветовые акценты:

  • вино-красный: глубокий, насыщенный оттенок;
    • желтый оттенок драгоценного камня: яркий, но сдержанный цвет;
      • земляные оттенки;
        • терракотовый, оливковый, песочный, охра и т.д.;
          • глубокий бордовый;
            • изумрудный;
              • темно-синий;
                • шоколадно-коричневый.

                  Однако, если вы предпочитаете более сдержанные цвета, не обязательно красить стены в белый. В качестве альтернативы можно выбрать светлые сдержанные цвета для дизайна собственного интерьера и при этом оставаться в тренде. Так актуальными альтернативами насыщенным цветам в интерьере летом 2025 станут:

                  • масляно-желтый;
                    • мягкие зеленый и голубой;
                      • сложные оттенки серого и бежевого цветов.

                        Фактуры и материалы 2025

                        Текстура и натуральность становятся ключевыми элементами в интерьере. В частности дерево, особенно дуб и орех, используются для создания теплых и уютных интерьеров. Камень и глина: необработанные поверхности добавляют аутентичности и природности

                        - отмечает дизайнер.

                        Также она добавляет, что среди актуальных материалов летом 2025 будут мягкие на ощупь ткани, которые добавляют роскоши и комфорта и "визуально усложняют интерьер". Например, велюр и бархат.

                        "Рельефные и тканевые поверхности: добавляют глубины и детализированности", - добавляет эксперт и предлагает также обратить внимание на текстурированные обои.

                        В то же время натуральные материалы, такие как лен и хлопок, создают легкость и воздушность и тоже остаются в тренде.

                        Популярные стили/направления в интерьере 2025

                        Стили интерьера эволюционируют, переплетаются между собой, и в конце концов все становятся эклектикой, поэтому по моему мнению четких стилей как таковых уже не существует

                        - отмечает дизайнер.

                        Именно поэтому она выделяет самые распространенные сочетания и приемы, которые отличают стили между собой и являются актуальными в этом сезоне.

                        Романтический стиль

                        Это стиль, вдохновленный французской провинцией, сочетает винтажную мебель, натуральные материалы и деликатные цветочные мотивы, рассказывает Соколовская.

                        Современный природный дизайн

                        Ему, по словам дизайнера, присущи сочетания природных материалов и сдержанных цветов для создания спокойного и гармоничного, современного пространства.

                        Mid-century

                        Mid-century переводится как модерн середины века. Это стиль, характеризующийся простотой, функциональностью и использованием различных форм в дизайне. Он стал популярным в США и Европе после Второй мировой войны.

                        Смелое использование цветов, узоров и текстур с акцентом на гармонию и баланс, сочетание мебели и декора разных периодов, современность наряду с ретро элементами

                        - описывает этот стиль эксперт.

                        Также сделать ваше жилище "инстаграмным" в этом сезоне помогут:

                        • металлические акценты: использование металлических элементов, таких как латунь и медь, для добавления контраста и блеска;
                          • винтажные и ретро-элементы: возвращение к дизайнам прошлых десятилетий с использованием классических узоров и цветов.

                            Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта28.04.25, 14:54 • 40122 просмотра

                            Алена Уткина

                            Алена Уткина

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