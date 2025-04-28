Ремонт без стресса: с чего начать и как не сойти с ума в процессе – советы эксперта

Для подготовки к любому ремонту, прежде всего нужно составить план, по которому будут поочередно проводиться все работы. Это позволит наглядно увидеть объем работы, который вас ждет, и запланировать соответствующий бюджет. Кроме того, составление плана поможет избежать проблем, которые могут возникнуть в начале работ и усложнить дальнейший ремонт.

Поэтому УНН поговорил с DIY-ютуб блогером Ксенией Панкратовой, чтобы узнать, как пережить ремонт, правильно подготовившись к нему и какие работы можно сделать самостоятельно, а что лучше поручить профессионалам.

План подготовки квартиры к ремонту во вторичке

Для того, чтобы подготовиться к ремонту во вторичке, эксперт советует разобраться с ключевыми вопросами - электричеством и другими коммуникациями. Ведь обычно в старых домах они нуждаются в обновлении в первую очередь.

Во-первых, надо разобраться с электричеством, в устаревших домах - проводка соответственно старая. Если она имеет какие-либо погрешности - ее обязательно нужно исправить на первых этапах, чтобы избежать дальнейших проблем и необходимости штробить недавно покрашенные стены. На этом экономить нельзя - говорит Ксения.

То же самое касается труб и водокоммуникаций. Если они протекают, или их срок годности давно истек, лучше не полениться и заменить их, чтобы не столкнуться с еще большими проблемами и необходимостью делать ремонт во второй раз в ближайшем будущем.

"На третий пункт я поставлю окна и входные двери. Деревянные окна было бы хорошо заменить на пластик, тогда у вас будет теплее зимой. Качество входной двери также влияет на удержание тепла в доме.

Если они старые и тонкие - их лучше утеплить. А если позволяют финансы - совсем заменить, чтобы вы не мерзли зимой", - отмечает блогер.

Если вышеперечисленные пункты касаются большинства квартир, то следующим пунктом Ксения выделила "индивидуальные проблемы каждого дома".

"Возможно вы живете на последнем этаже и тогда надо убедиться, что не течет крыша в доме. Если да - это добавит работы. Или, например, в ванной комнате (или не только) есть плесень. Возможно в квартире старый пол, но во время ремонта заменять его полностью хозяева не собираются. Тогда можно привести в порядок старый", - отмечает Ксения.

В последнюю очередь нужно определиться с будущим дизайном квартиры. Можно заказать дизайн-проект у профессионалов. Обычно его цена зависит от площади квартиры и рассчитывается в соответствии со стоимостью за один квадратный метр.

Однако блогер говорит, что сейчас множество доступных материалов в сети, которые помогут составить вам представление о доме своей мечты и воплотить его в жизнь.

Можно посмотреть Пинтерест, разные Telegram-каналы. В сети и в частности на Ютубе есть множество информации и примеров. Визуализируешь себе картинку, которую ты хочешь: в светлых цветах, темных, с яркими, акцентными цветами и уже от этого дальше отталкиваешься по краскам, обоям, отделке и тому подобное - делится Ксения.

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План подготовки квартиры к ремонту в новостройке

Подготовка к ремонту в новостройке обычно начинается с демонтажных или монтажных работ в зависимости от вашего проекта, который нужно подготовить заранее.

Например, застройщик делает перегородку между кухней и комнатами. А человеку по проекту она не нужна и ее нужно снести. Или наоборот, в одной из комнат есть три окна и человек хочет сделать из этого помещения два, разделив ее. Тогда надо устанавливать дополнительную стену - объясняет блогер.

Следующим этапом станет подготовка пола, ведь в новостройке его сначала нужно залить цементом и выровнять, чтобы в дальнейшем можно было сделать стяжку под ламинат, паркет или линолеум. Такую работу выполняют исключительно мастера.

Еще одной проблемой новостроек, эксперт называет звукоизоляцию, а точнее ее плохое качество.

В новостройках почти у всех большая проблема, что шумоизоляция почти никакая. Поэтому желательно делать звукоизоляцию потолка и пола, для того, чтобы не слышать соседей ни сверху, ни снизу, если ее застройщик с самого начала не делал - говорит Ксения.

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Ошибки в начале ремонта

Ксения отмечает, что большинство ошибок, которые появляются в начале или во время ремонта связаны с недостаточно добросовестным планированием. А продумать нужно даже самые мелкие детали, ведь в ремонте между собой могут быть связаны даже, на первый взгляд, посторонние вещи.

Нужно заранее выбрать все чистовые отделки. То есть, знать и понимать, какая будет сантехника, душевая система: та, что крепится или вмонтирована. Где будет на полу лежать плитка, а где ламинат, чтобы понимать, где должен быть сделан переход, под каким углом. Потому что работа мастера по сантехнике или плитке будет зависеть от этих деталей и работа будет выполняться иначе или в разной последовательности. То же самое касается и потолка: натяжной они или нет - отмечает блогер.

Кроме этого, Ксения отметила, что нередко ошибки могут появляться из-за плохой работы мастеров, выбранных в спешке, или невнимательности человека относительно сданной мастером работы. Чтобы не пожинать плоды чужих ошибок, нужно проверять сданную вам работу.

"Вы можете не проверить действительно ли, например мастер сделал нужный вам угол под 90°. А потом, когда приедет выбранный вами шкаф, он не станет хорошо, потому что угол там 85°, то есть это уже вопрос будет для мастера. Чтобы такого не случалось, когда мастер сделал свою работу, надо обязательно ее проверить", - добавляет она.

Какие работы можно сделать самостоятельно, какие лучше поручить профессионалам

Ксения говорит, что электричеством и сантехникой должен заниматься исключительно опытный мастер, который "может немного больше, чем все остальные". В этих работах также стоит обращать внимание на качество материала и брать лучшее, пусть и немного дороже, что предлагают на рынке.

К мастерам обращаются, потому что далеко не все мы сможем провести нормально под нормальным углом все эти трубы, чтобы потом все достойно работало. Экспериментировать с этим я бы не стала. То же самое касается электричества. Потому что потом, если что-то не так - все нужно снова сбивать, а это как заново ремонт делать. Если ваш муж или отец - не электрик, лучше обратиться к профессионалу - говорит блогер.

Установку окон и дверей также лучше поручить профессионалам. Во-первых - это быстрее, а во-вторых, большинство компаний, которые продают окна и двери, одновременно предоставляют услуги по их установке.

Что можно сделать самостоятельно

Ксения говорит, что на самом деле множество работы можно сделать самостоятельно, даже, если вы до этого еще не пробовали этого делать. В этом вопросе ключевую роль сыграет время, которое нужно потратить на ознакомление с туториалами и мастер-классами по этим работам.

Загрунтовать, пошпаклевать и покрасить стены под силу большинству людей. Так же как и поклеить обои или положить ламинат.

"Есть штукатурка, которая кладется на кирпич и имеет достаточно неровную фактуру, а потом на нее кладут финишный слой, что она такая потом гладенькая, как яичко, и тогда ее можно красить, или обои клеить. И вот, что первую, что вторую, можно попробовать сделать", - рассказывает эксперт и добавляет, что даже, если в этой работе вы допустите ошибку, ее всегда можно будет исправить.

Кроме того, Ксения предполагает, что кое-кто может попробовать себя даже в укладке плитки или натягивании потолка.

"Относительно плитки у нас сейчас такая тенденция пошла у людей, что очень много начинают делать самостоятельно. И если бы пять лет назад меня спросили об этом, я бы сказала: "Нет, только к мастеру". А когда я столкнулась сама с ремонтом, то я уверена, что ее можно положить. Очень много примеров на Ютубе. Там ну очень много всего раскрыто. Поэтому плитку можно, если хочешь, и самостоятельно положить", - говорит блогер.

"У нас популярны натяжные потолки, но мы же их с вами делать не можем. А вот недавно я увидела, что придумали уже натяжные потолки, которые называют "Сделай сам". Там более простая конструкция, где не нужны дорогие инструменты, в частности фен, чтобы натянуть их. Там есть профили, которые устанавливают по периметру потолка, а потом на них натягивается ткань.

И это в разы дешевле делать самостоятельно. Я задумываюсь над тем, чтобы попробовать установить такую систему", - делится блогер.

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На чем нельзя экономить

Относительно того, на что придется потратиться, Ксения отнесла электричество, в частности замену проводки и сантехнические системы.

"На электричестве никогда не нужно экономить. Здесь надо вложиться. И вот все провода, они бывают разные, как дешевые, так и дороже - брать нужно самые дорогие. То же самое касается сантехники. Если у вас инсталляция для унитаза будет зашита внутри стены, брать нужно хорошую систему проверенных производителей. Потому что вы же ее потом не откроете и не поменяете. Надо будет все разбирать", - говорит эксперт.

Также по словам Ксении, лучше не экономить на окнах и входных дверях. Первые гарантируют вам тепло зимой и шумоизоляцию, а вторые - еще и безопасность.

"Здесь главное не на марку смотреть, а на характеристики. Чем больше камер в окне (количество стекол), тем теплее, тем тише будет, если у вас квартира выходит на какой-то проспект и на улице шумно. Очень много компаний, которые окна делают за 20 тысяч грн, например, потому что у них бренд. А есть, которые за 15 тысяч, но они менее известный бренд, однако не хуже. Во входных дверях нужно обратить внимание на толщину металла и качество замков. Хорошие двери, разумеется, обычно стоят дороже. Если вам посчастливилось найти качественный, но более дешевый вариант, это замечательно", - комментирует блогер.

Как подготовить квартиру к ремонту?

Первое, что нужно сделать, это освободить квартиру или помещение, с которого начинается ремонт, от лишних вещей. Те вещи, или мебель, которые вынести или вывезти нет возможности, нужно закрыть пленкой, чтобы максимально обезопасить от загрязнения.

"Все застилаем, убираем, чтобы потом не отмывать. Окна на подоконнике тоже нужно застелить или заклеить. Если во время ремонта пол заменяться не будет, его лучше тоже чем-то укрыть. Дальше переходим к грязным работам: снимаем старые розетки со стен, предварительно обесточив их, обои и переходим к грунтовке и штукатурке стен", - говорит Ксения.

С какой комнаты лучше начинать ремонт всей квартиры

По словам эксперта начинать ремонт лучше с кухни или ванной комнаты, чтобы сначала закрыть вопрос с базовыми потребностями в приготовлении пищи и гигиеной. Чтобы выбрать между этими двумя помещениями, надо исходить из того, что больше всего сейчас нуждается в ремонте или же исходя из финансовых возможностей. Ведь ваши планы и видение конечного результата каждой отдельной из этих комнат могут отличаться.

Как спланировать бюджет на ремонт?

Чтобы спланировать бюджет на ремонт, эксперт советует составить детальный план и прописать в нем все задачи, которые ставит перед собой владелец. Исходя из стоимости каждой отдельной из них, получаем примерную стоимость ремонта. Далее Ксения рекомендует добавить к этой цифре еще 10-20% на непредвиденные расходы, которые возникают почти всегда.

"Те компании, которые предлагают выполнение отдельных ремонтных работ, сами рассчитывают их стоимость. Нужно сбросить им видео своей комнаты или план, рассказать, что тебе нужно и получить примерную цену. И у вас получится такой чек-лист по всем работам, что вы задумали сделать с их стоимостью", - рассказывает блогер.

Что касается непредвиденных расходов, то они чаще связаны с удорожанием каких-то материалов, изменением курса доллара во время вашего ремонта или упущением каких-то деталей при планировании.

"Обязательно вы что-то забудете, что-то подорожало, доллар скакнул, цена на топливо поднялась, или тот мастер, которого вы хотели пригласить уехал и остался только тот, что берет за свои услуги немного дороже", - объясняет эксперт.

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Надо ли покупать стройматериалы с запасом

Ксения говорит, что советует покупать со средним запасом в 10% те материалы, которые касаются чистовой отделки. Те материалы, которые идут на так называемые, грязные работы, лучше покупать исходя из реальных потребностей.

"Плитку, например, всегда надо брать с запасом 10%, потому что когда получаете этот материал, он в коробках, которые в магазине вы не раскрываете. Там может быть, например, брак. Так же с ламинатом. Во-вторых, например, живете вы счастливо год-два, а потом у вас испортился кусочек обоев и надо заменить его, а тех обоев уже нет в продаже. Или замастилась стена. То вам придется ехать, покупать целое ведро краски, колорировать его под цвет вашей стены, чтобы исправить небольшой недостаток. Или же этой краски и совсем больше нет в продаже. Поэтому лучше иметь небольшой запас", - объясняет Ксения.

Также она советует иметь в запасе дизайнерские розетки, если вы выбираете их для своего проекта, ведь их тоже часто снимают с производства после определенного времени и заменить их через несколько лет такими же уже не получится.

"Все, что касается внешнего вида дома, надо брать с запасом", - добавляет блогер.

Совсем другое дело - материалы для грязных работ. Более того, их чаще делают мастера, которые точно знают сколько кирпича или цемента им понадобится.

"Если не хватило кирпича, то же по факту можно просто поехать и докупить. Потому что вы потом с тем кирпичом и штукатуркой будете делать? Она вам не нужна", - советует Ксения.

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