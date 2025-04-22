Новостройки или вторичка: как украинцы решают, где покупать жилье в 2025 году - опрос

Большинство украинцев при выборе жилья на первичном или вторичном рынке руководствуются финансовыми возможностями и оценкой рисков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос от OLX.

Детали

Так 61% украинцев рассматривают для покупки жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Только 14% респондентов рассматривают только "первичку", а 24% - только вторичку.

Портрет потенциального покупателя

Согласно результатам опроса, чаще всего задумываются над покупкой жилья украинцы в возрасте 31-41 год. Их доля составляет 30% респондентов.

За ними идет категория 42-52 лет (26%) и молодежь 18-30 лет (25%). 69% опрошенных имеют доход до 30 тысяч грн в месяц. В то же время 37% живут в собственных квартирах, а 32% арендуют жилье.

62% опрошенных планируют или рассматривают возможность покупки жилья в ближайшие 5 лет, а 6% - планируют арендовать.

Что касается типа жилья, то безусловным лидером является квартира (62% ответов), чуть меньше половины (48%) рассматривают частный дом. На покупку собственного жилья 44% опрошенных планируют потратить до 30 тысяч долларов, 35% - до 60 тысяч долларов. При этом 52% рассматривают только варианты жилья в доме, построенном до 2011 года.

Остальные опрошенные рассматривают жилье в домах, построенных от 1991 до 2010 годов.

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Преимущества новостроек по мнению украинцев

Жилье от застройщиков привлекает 53% украинцев автономным отоплением, резервным питанием и т.д. 51% опрошенных указали, что при выборе жилья отдают предпочтение современной планировке таких квартир. Еще 45% - развитой инфраструктуре, в том числе наличием парковок и детских площадок.

41% респондентов считают важным использование новых материалов и технологий строительства. 31% считают приобретение квартир в новостройках возможностью сэкономить на начальных этапах. В частности, 25% указали бонусом возможность оформления "єОселі" при покупке такого жилья.

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Недостатки новостроек по мнению украинцев

Однако покупка жилья в новостройках также вызывает и беспокойство из-за больших рисков. Так 69% боятся того, что строительство может быть незавершенным.

61% респондентов опасаются задержек при сдаче объектов. Высокая стоимость расходов на ремонт отталкивают 38% украинцев. 42% также указали недостатком необходимость ожидания строительства и ремонта.

21% опрошенных отметили, что новостройки чаще расположены далеко от центра города. Преимущества вторичного жилья по мнению опрошенных Ключевым преимуществом вторичного жилья для 68% украинцев является то, что оно предоставляет возможность немедленного заселения.

57% отметили возможность оценить реальное состояние объекта. Столько же процентов респондентов указали плюсом сформированную инфраструктуру, а 34% - более широкий выбор районов при покупке вторички.

Опрошенные часто упоминают более низкую цену как решающий фактор, особенно для тех, кто не может позволить себе новостройку или ждать завершения строительства.

Минусы вторичного жилья по мнению опрошенных

75% украинцев отметили главным недостатком такого жилья изношенность зданий и коммуникаций. 49% украинцев указали также минусом устаревшую планировку. Не современный ремонт и архитектурные решения также отталкивают 49% респондентов.

Отсутствие автономного отопления отпугивает 40%, а отсутствие парковок - 29% опрошенных. По данным OLX, низкие доходы и рост цен на жилье толкают украинцев к вторичному рынку, где можно найти более доступное жилье без рисков ожидания. В то же время первичный рынок остается привлекательным для тех, кто готов потратить больше за лучший комфорт в будущем.

Недвижимость свидетельствует, что 61% опрошенных рассматривали или рассматривают жилье для покупки как на первичном, так и на вторичном рынке, только 14% рассматривают для покупки жилья "первичку" в то время, как 24% - только вторичный рынок - отмечают специалисты OLX, опираясь на собственный опрос.

Дополнительно

Опрос был проведен среди пользователей на платформе OLX Украина в апреле 2025 года. Количество участников - 9 560.

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