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Стоимость аренды растет: средняя цена за 1-комнатную квартиру в Украине превысила 7 тысяч гривен

Киев • УНН

 • 15354 просмотра

В марте 2025 года средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 2,7% и составила 7 413 грн. Самое дорогое жилье в Закарпатской области - 11 769 грн.

Стоимость аренды растет: средняя цена за 1-комнатную квартиру в Украине превысила 7 тысяч гривен

В марте 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7 413 гривен. С начала года цены на аренду выросли на 2,7%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики, передает УНН.

Детали

Самые высокие цены зафиксированы в западных регионах и столице. Дороже всего арендовать жилье в Закарпатской области — 11 769 грн в месяц. В тройке лидеров также Львовская (10 748 грн) и Ровенская области (10 262 грн). В самом Киеве средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 9 777 грн.

В то же время самое дешевое жилье — в Херсонской области (3 117 грн), Запорожской (3 623 грн), Николаевской (3 908 грн) и Харьковской (3 942 грн) областях.

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше03.04.25, 16:51 • 261680 просмотров

Вот как выглядят средние цены в отдельных регионах:

  • Винницкая — 8 056 грн;
    • Волынская — 8 404 грн;
      • Ивано-Франковская — 8 365 грн;
        • Житомирская — 7 420 грн;
          • Киевская — 6 074 грн;
            • Полтавская — 7 336 грн;
              • Тернопольская — 7 609 грн;
                • Хмельницкая — 9 591 грн;
                  • Черкасская — 8 980 грн;
                    • Черниговская — 8 772 грн;
                      • Сумская — 4 732 грн;
                        • Одесская — 4 579 грн.

                          Данные по временно оккупированным территориям, в частности Донецкой и Луганской областей, не приводятся.

                          Рынок недвижимости под обстрелами: спрос на жилье стремительно вырос в Харькове и упал в Донецкой области09.04.25, 15:08 • 16245 просмотров

                          Алина Волянская

                          Алина Волянская

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