Стоимость аренды растет: средняя цена за 1-комнатную квартиру в Украине превысила 7 тысяч гривен
Киев • УНН
В марте 2025 года средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры в Украине выросла на 2,7% и составила 7 413 грн. Самое дорогое жилье в Закарпатской области - 11 769 грн.
В марте 2025 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составила 7 413 гривен. С начала года цены на аренду выросли на 2,7%. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики, передает УНН.
Детали
Самые высокие цены зафиксированы в западных регионах и столице. Дороже всего арендовать жилье в Закарпатской области — 11 769 грн в месяц. В тройке лидеров также Львовская (10 748 грн) и Ровенская области (10 262 грн). В самом Киеве средняя аренда однокомнатной квартиры составляет 9 777 грн.
В то же время самое дешевое жилье — в Херсонской области (3 117 грн), Запорожской (3 623 грн), Николаевской (3 908 грн) и Харьковской (3 942 грн) областях.
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Вот как выглядят средние цены в отдельных регионах:
- Винницкая — 8 056 грн;
- Волынская — 8 404 грн;
- Ивано-Франковская — 8 365 грн;
- Житомирская — 7 420 грн;
- Киевская — 6 074 грн;
- Полтавская — 7 336 грн;
- Тернопольская — 7 609 грн;
- Хмельницкая — 9 591 грн;
- Черкасская — 8 980 грн;
- Черниговская — 8 772 грн;
- Сумская — 4 732 грн;
- Одесская — 4 579 грн.
Данные по временно оккупированным территориям, в частности Донецкой и Луганской областей, не приводятся.
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