Вартість оренди зростає: середня ціна за 1-кімнатну квартиру в Україні перевищила 7 тисяч гривень
Київ • УНН
У березні 2025 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 2,7% і склала 7 413 грн. Найдорожче житло в Закарпатській області - 11 769 грн.
У березні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 413 гривень. З початку року ціни на оренду зросли на 2,7%. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає УНН.
Деталі
Найвищі ціни зафіксовані в західних регіонах та столиці. Найдорожче орендувати житло в Закарпатській області — 11 769 грн на місяць. У трійці лідерів також Львівська (10 748 грн) та Рівненська області (10 262 грн). У самому Києві середня оренда однокімнатної квартири становить 9 777 грн.
Натомість найдешевше житло — у Херсонській області (3 117 грн), Запорізькій (3 623 грн), Миколаївській (3 908 грн) та Харківській (3 942 грн) областях.
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Ось як виглядають середні ціни в окремих регіонах:
- Вінницька — 8 056 грн;
- Волинська — 8 404 грн;
- Івано-Франківська — 8 365 грн;
- Житомирська — 7 420 грн;
- Київська — 6 074 грн;
- Полтавська — 7 336 грн;
- Тернопільська — 7 609 грн;
- Хмельницька — 9 591 грн;
- Черкаська — 8 980 грн;
- Чернігівська — 8 772 грн;
- Сумська — 4 732 грн;
- Одеська — 4 579 грн.
Дані щодо тимчасово окупованих територій, зокрема Донецької та Луганської областей, не наводяться.
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