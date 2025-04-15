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Financial Times

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The Guardian

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Вартість оренди зростає: середня ціна за 1-кімнатну квартиру в Україні перевищила 7 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 15426 перегляди

У березні 2025 року середня вартість оренди 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 2,7% і склала 7 413 грн. Найдорожче житло в Закарпатській області - 11 769 грн.

Вартість оренди зростає: середня ціна за 1-кімнатну квартиру в Україні перевищила 7 тисяч гривень

У березні 2025 року середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 413 гривень. З початку року ціни на оренду зросли на 2,7%. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає УНН.

Деталі

Найвищі ціни зафіксовані в західних регіонах та столиці. Найдорожче орендувати житло в Закарпатській області — 11 769 грн на місяць. У трійці лідерів також Львівська (10 748 грн) та Рівненська області (10 262 грн). У самому Києві середня оренда однокімнатної квартири становить 9 777 грн.

Натомість найдешевше житло — у Херсонській області (3 117 грн), Запорізькій (3 623 грн), Миколаївській (3 908 грн) та Харківській (3 942 грн) областях.

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі03.04.25, 16:51 • 261683 перегляди

Ось як виглядають середні ціни в окремих регіонах:

  • Вінницька — 8 056 грн;
    • Волинська — 8 404 грн;
      • Івано-Франківська — 8 365 грн;
        • Житомирська — 7 420 грн;
          • Київська — 6 074 грн;
            • Полтавська — 7 336 грн;
              • Тернопільська — 7 609 грн;
                • Хмельницька — 9 591 грн;
                  • Черкаська — 8 980 грн;
                    • Чернігівська — 8 772 грн;
                      • Сумська — 4 732 грн;
                        • Одеська — 4 579 грн.

                          Дані щодо тимчасово окупованих територій, зокрема Донецької та Луганської областей, не наводяться.

                          Ринок нерухомості під обстрілами: попит на житло стрімко зріс у Харкові та впав на Донеччині09.04.25, 15:08 • 16254 перегляди

                          Аліна Волянська

                          Аліна Волянська

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