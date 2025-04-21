16,5 тыс. семей купили жилье по государственной ипотеке: кто за последнюю неделю чаще всего получал кредит

16,5 тысячи украинских семей купили жилье по программе доступной ипотеки "єОселя", сообщили в Минэкономики в понедельник, пишет УНН.

Всего за все время действия программы доступной ипотеки "єОселя" владельцами жилья стали 16 517 украинских семей. Общая сумма полученных кредитов составляет 27,151 млрд грн - сообщили в министерстве.

В этом году, как указано, уже 1 677 украинцев присоединились к программе "єОселя", работающей с октября 2022-го, чтобы приобрести собственное жилье - более чем на 3 млрд грн.

Только за прошедшую неделю, как сообщается, выдано 94 кредита на 183,7 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:

34 военнослужащих и силовика;

7 медиков;

4 педагога;

3 научных сотрудника.

Кредиты под 7% получили:

35 украинцев без собственного жилья;

8 ВПЛ;

3 ветерана.

По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 54 украинца, из них на стадии строительства - 15 объектов, также 40 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.

Что предусматривает программа

Программа, как указывают в Минэкономики, "имеет гибкие условия, низкую ставку по ипотечному кредиту и ориентирована на современные реалии". Военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, научные сотрудники и члены их семей могут получить кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.