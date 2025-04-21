16,5 тыс. семей купили жилье по государственной ипотеке: кто за последнюю неделю чаще всего получал кредит
Киев • УНН
За время действия программы "єОселя" 16 517 украинских семей получили кредиты на жилье на 27,151 млрд грн. На прошлой неделе выдано 94 кредита на 183,7 млн грн.
16,5 тысячи украинских семей купили жилье по программе доступной ипотеки "єОселя", сообщили в Минэкономики в понедельник, пишет УНН.
Всего за все время действия программы доступной ипотеки "єОселя" владельцами жилья стали 16 517 украинских семей. Общая сумма полученных кредитов составляет 27,151 млрд грн
В этом году, как указано, уже 1 677 украинцев присоединились к программе "єОселя", работающей с октября 2022-го, чтобы приобрести собственное жилье - более чем на 3 млрд грн.
Только за прошедшую неделю, как сообщается, выдано 94 кредита на 183,7 млн грн, среди которых кредиты под 3% получили:
- 34 военнослужащих и силовика;
- 7 медиков;
- 4 педагога;
- 3 научных сотрудника.
Кредиты под 7% получили:
- 35 украинцев без собственного жилья;
- 8 ВПЛ;
- 3 ветерана.
По типу недвижимости кредиты на жилье в первую продажу получили 54 украинца, из них на стадии строительства - 15 объектов, также 40 кредитов выдано на жилье на вторичном рынке.
Что предусматривает программа
Программа, как указывают в Минэкономики, "имеет гибкие условия, низкую ставку по ипотечному кредиту и ориентирована на современные реалии". Военнослужащие и правоохранители, медики, педагоги, научные сотрудники и члены их семей могут получить кредиты по льготной ставке в 3%, для участников боевых действий, ветеранов, ВПЛ и других граждан без жилья ставка ипотеки составляет 7%.