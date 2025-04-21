16,5 тис. родин купили житло за державною іпотекою: хто за останній тиждень отримував кредит найчастіше

16,5 тисячі українських родин купили житло за програмою доступної іпотеки "єОселя", повідомили у Мінекономіки у понеділок, пише УНН.

Усього за весь час дії програми доступної іпотеки " єОселя" власниками житла стали 16 517 українських родин. Загальна сума отриманих кредитів становить 27,151 млрд грн - повідомили у міністерстві.

Цього року, як вказано, уже 1 677 українців долучилися до програми "єОселя", що працює з жовтня 2022-го, щоб придбати власне житло - на понад 3 млрд грн.

Лише за минулий тиждень, як повідомляється, видано 94 кредити на 183,7 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

34 військовослужбовці та силовики;

7 медиків;

4 педагоги;

3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

35 українців без власного житла;

8 ВПО;

3 ветерани.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 54 українці, з них на стадії будівництва - 15 об’єктів, також 40 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Що передбачає програма

Програма, як вказують у Мінекономіки, "має гнучкі умови, низьку ставку за іпотечним кредитом та орієнтована на сучасні реалії". Військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.