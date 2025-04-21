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З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт
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16,5 тис. родин купили житло за державною іпотекою: хто за останній тиждень отримував кредит найчастіше

Київ • УНН

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За час дії програми "єОселя" 16 517 українських родин отримали кредити на житло на 27,151 млрд грн. Минулого тижня видано 94 кредити на 183,7 млн грн.

16,5 тис. родин купили житло за державною іпотекою: хто за останній тиждень отримував кредит найчастіше

16,5 тисячі українських родин купили житло за програмою доступної іпотеки "єОселя", повідомили у Мінекономіки у понеділок, пише УНН.

Усього за весь час дії програми доступної іпотеки " єОселя" власниками житла стали 16 517 українських родин. Загальна сума отриманих кредитів становить 27,151 млрд грн

- повідомили у міністерстві.

Цього року, як вказано, уже 1 677 українців долучилися до програми "єОселя", що працює з жовтня 2022-го, щоб придбати власне житло - на понад 3 млрд грн.

Лише за минулий тиждень, як повідомляється, видано 94 кредити на 183,7 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

  • 34 військовослужбовці та силовики;
    • 7 медиків;
      • 4 педагоги;
        • 3 науковці.

          Кредити під 7% отримали:

          • 35 українців без власного житла;
            • 8 ВПО;
              • 3 ветерани.

                За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 54 українці, з них на стадії будівництва - 15 об’єктів, також 40 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

                Що передбачає програма

                Програма, як вказують у Мінекономіки, "має гнучкі умови, низьку ставку за іпотечним кредитом та орієнтована на сучасні реалії". Військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, ВПО та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

                Юлія Шрамко

                Юлія Шрамко

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