Новобудови чи вторинка: як українці вирішують, де купувати житло у 2025 році - опитування

Більшість українців при виборі житла на первинному чи вторинному ринку керуються фінансовими можливостями та оцінкою ризиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на опитування від OLX.

Деталі

Так 61% українців розглядають для купівлі житло як на первинному, так і на вторинному ринку. Лише, 14% респондентів розглядають лише "первинку", а 24% - лише вторинку.

Портрет потенційного покупця

Згідно із результатами опитування, найчастіше замислюються над купівлею житла українці віком 31-41 рік. Їхня частка складає 30% респондентів.

За ними йде категорія 42-52 років (26%) та молодь 18-30 років (25%). 69% опитаних мають дохід до 30 тисяч грн на місяць. Водночас 37% живуть у власних квартирах, а 32% орендують житло.

62% опитаних планують або розглядають можливість купівлі житла у найближчі 5 років, а 6% - планують орендувати.

Щодо типу житла, то безумовним лідером є квартира (62% відповідей), трохи менше половини (48%) розглядають приватний будинок. На купівлю власного житла 44% опитаних планують витратити до 30 тисяч доларів, 35% - до 60 тисяч доларів. При цьому 52% розглядають лише варіанти житла у будинку, побудованому до 2011 року.

Решта опитаних розглядають житло у будинках, побудованих від 1991 до 2010 років.

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Переваги новобудов на думку українців

Житло від забудовників приваблює 53% українців автономним опаленням, резервним живленням тощо. 51% опитаних вказали, що при виборі житла надають перевагу сучасному плануванню таких квартир. Ще 45% - розвиненій інфраструктурі в тому числі наявністю парковок та дитячих майданчиків.

41% респондентів вважають важливим використання нових матеріалів та технологій будівництва. 31% вважають придбання квартир у новобудовах можливістю зекономити на початкових етапах. Зокрема 25% вказали бонусом можливість оформлення "єОселі" при купівлі такого житла.

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Недоліки новобудов на думку українців

Проте купівля житла у новобудовах також викликає і занепокоєння через більші ризики. Так 69% бояться того, що будівництво може бути незавершеним.

61% респондентів побоюються затримок при здачі об’єктів. Висока вартість витрат на ремонт відштовхують 38% українців. 42% також вказали недоліком необхідність очікування будівництва та ремонту.

21% опитаних наголосили, що новобудови частіше розташовані далеко від центру міста. Переваги вторинного житла на думку опитанихКлючовою перевагою вторинного житла для 68% українців є те, що воно надає можливість негайного заселення.

57% відзначили можливість оцінити реальний стан об’єкта. Стільки ж відсотків респондентів вказали плюсом сформовану інфраструктуру, а 34% - ширший вибір районів при купівлі вторинки.

Опитані часто згадують нижчу ціну як вирішальний фактор, особливо для тих, хто не може дозволити собі новобудову чи чекати завершення будівництва.

Мінуси вторинного житла на думку опитаних

75% українців зазначили головним недоліком такого житла зношеність будівель і комунікацій. 49% українців вказали також мінусом застаріле планування. Не сучасний ремонт та архітектурні рішення також відштовхують 49% респондентів.

Відсутність автономного опалення відлякує 40%, а відсутність парковок - 29% опитаних.За даними OLX, низькі доходи та зростання цін на житло штовхають українців до вторинного ринку, де можна знайти доступніше житло без ризиків очікування. Водночас первинний ринок залишається привабливим для тих, хто готовий витратити більше за кращий комфорт у майбутньому.

Нерухомість свідчить, що 61% опитаних розглядали або розглядають житло для купівлі як на первинному, так і на вторинному ринку, лише 14% розглядають для купівлі житла "первинку" у той час, як 24% - лише вторинний ринок - зазначають фахівці OLX, спираючись на власне опитування.

Додатково

Опитування було проведено серед користувачів на платформі OLX Україна у квітні 2025 року. Кількість учасників - 9 560.

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