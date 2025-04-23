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Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

Киев • УНН

 • 2540 просмотра

Не совершайте этих ошибок во время уборки пылесосом, чтобы не повредить устройство. Важно регулярно чистить фильтры и правильно использовать насадки.

Топ-6 ошибок при уборке пылесосом, которые вы делаете неосознанно

Пылесос — один из самых популярных помощников в уборке дома. Но даже уборка с этим прибором имеет свои нюансы. Если пользоваться пылесосом неправильно, можно не только не достичь желаемой чистоты, но и испортить пол или сам пылесос.

УНН собрал 5 самых распространенных ошибок, которые допускает большинство людей во время уборки пылесосом:

Поспешная уборка

То, что вы пропылесосите свой дом быстро — не значит эффективно. Большинство людей просто быстро проходят с пылесосом, особенно когда ждут гостей или спешат на работу. Но чтобы действительно собрать всю пыль и шерсть, особенно с ковров, щетка пылесоса должна немного "поработать" в одном месте. Поэтому лучше пылесосить дольше, но качественно.

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Отсутствие ухода за пылесосом

Если фильтр забит, мешок переполнен, а ролик обмотан волосами — пылесос будет работать хуже. А иногда и совсем не будет собирать всю грязь. Это не только плохо для уборки, но и для самого устройства. Так он начнет перегреваться, а потом вообще может сломаться. Поэтому регулярное мытье фильтров, контейнеров и щеток — обязательная часть ухода за вашим пылесосом.

Пылесосить всегда в одну сторону

Привычка водить пылесос только в одном направлении (например, только вперед и назад) — неэффективна. Щетка пылесоса лучше справляется, когда пылесосить одно место в разных направлениях. Это особенно важно для ковров с длинным ворсом — в них пыль оседает глубже, поэтому пылесосить нужно лучше.

Неверно подобранные насадки

В комплекте к пылесосу часто есть несколько насадок, впрочем действительно эффективными они будут, если знать какую и для чего использовать. Например, щетка с жесткой щетиной может повредить деревянный или ламинированный пол. А насадка без ворса — не собрать всю пыль с ковра. 

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Пылесосить только когда видно грязь

Если вы используете пылесос только тогда, когда пол уже очевидно грязный — поспешим вас огорчить, но это не правильно. Пыль, шерсть и другие загрязнители оседают на полу ежедневно, и хотя их может быть не видно, последствия от них могут быть значительные. Регулярная уборка, а это 1–2 раза в неделю, помогает поддерживать чистоту без лишних усилий.

Не пылесосить мебель

Диваны, кресла, матрасы тоже нуждаются в регулярной очистке. На них пыль и микрочастицы накапливаются так же, как и на коврах и просто полу. Если у вас есть насадка для мягкой мебели — используйте ее. Это поможет значительно уменьшить количество пыли в доме.

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Алина Волянская

Алина Волянская

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