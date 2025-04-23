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Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

Київ • УНН

 • 2816 перегляди

Не робіть цих помилок під час прибирання пилососом, щоб не пошкодити пристрій. Важливо регулярно чистити фільтри та правильно використовувати насадки.

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

Пилосос — один із найпопулярніших помічників у прибиранні дому. Але навіть прибирання з цим приладом має свої нюанси. Якщо користуватись пилососом неправильно, можна не лише не досягти бажаної чистоти, а й зіпсувати підлогу або ж сам пилосос.

УНН зібрав 5 найпоширеніших помилок, яких припускаються більшість людей під час прибирання пилососом:

Поспішне прибирання

Те, що ви попилососите свою домівку швидко — не означає ефективно. Більшість людей просто швидко проходяться з пилососом, особливо коли чекають гостей або поспішають на роботу. Але аби справді зібрати весь пил й шерсть, особливо з килимів, щітка пилососа повинна трохи "попрацювати" в одному місці. Тож краще пилососити довше, але якісно.

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Відсутність догляду за пилососом

Якщо фільтр забитий, мішок переповнений, а ролик обмотаний волоссям — пилосос працюватиме гірше. А іноді й зовсім не збиратиме весь бруд. Це не лише погано для прибирання, а й для самого пристрою. Так він почне перегріватися, а потім взагалі може зламатися. Тож регулярне миття фільтрів, контейнерів і щіток — обов’язкова частина догляду за вашим пилососом.

Пилососити завжди в одну сторону

Звичка водити пилосос лише в одному напрямку (наприклад, тільки вперед і назад) — неефективна. Щітка пилососа краще справляється, коли пилососити одне місце в різних напрямках. Це особливо важливо для килимів із довгим ворсом — в них пил осідає глибше, тож пилососити потрібно краще.

Невірно підібрані насадки

У комплекті до пилососа часто є декілька насадок, втім справді ефективними вони будуть, якщо знати яку і для чого використовувати. Наприклад, щітка з жорсткою щетиною може пошкодити дерев’яну або ламіновану підлогу. А насадка без ворсу — не зібрати весь пил із килима. 

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Пилососити лише коли видно бруд

Якщо ви використ пилосос тільки тоді, коли підлога вже очевидно брудна — поспішимо вас засмутити, але це не правильно. Пил, шерсть та інші забруднювачі осідають на підлозі щодня, і хоча їх може бути не видно, наслідки від них можуть бути значні. Регулярне прибирання, а це 1–2 рази на тиждень, допомагає підтримувати чистоту без зайвих зусиль.

Не пилососити меблі

Дивани, крісла, матраци теж потребують регулярного очищення. На них пил і мікрочастинки накопичуються так само, як і на килимах та просто підлозі. Якщо у вас є насадка для м’яких меблів — використовуйте її. Це допоможе значно зменшити кількість пилу у домі.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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