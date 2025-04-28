Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта

Для підготовки до будь-якого ремонту, перш за все потрібно скласти план, за яким будуть почергово проводитись усі роботи. Це дасть змогу наочно побачити обсяг роботи, що на вас чекає та запланувати відповідний бюджет. Окрім того, складання плану допоможе уникнути проблем, які можуть виникнути на початку робіт та ускладнити подальший ремонт.

Тож УНН поговорив з DIY-ютуб блогеркою Ксенією Панкратовою, аби дізнатися, як пережити ремонт, правильно підготувавшись до нього та які роботи можна зробити самостійно, а що краще доручити професіоналам.

План підготовки квартири до ремонту у вторинці

Для того, щоб підготуватися до ремонту у вторинці, експертка радить розібратися з ключовими питаннями - електрикою та іншими комунікаціями. Адже зазвичай у старих будинках вони потребують оновлення у першу чергу.

По-перше, треба розібратися з електрикою, у застарілих домах – проводка відповідно стара. Якщо вона має будь-які погрішності – її обов'язково потрібно виправити на перших етапах, аби уникнути подальших проблем і необхідності штробити нещодавно пофарбовані стіни. На цьому економити не можна - каже Ксенія.

Те саме стосується труб та водокомунікацій. Якщо вони протікають, або їхній строк придатності давно вичерпано, краще не полінитися і замінити їх, щоб не стикнутися із ще більшими проблемами й необхідністю робити ремонт вдруге в найближчому майбутньому.

"На третій пункт я поставлю вікна і вхідні двері. Дерев'яні вікна було б добре замінити на пластик, тоді у вас буде тепліше взимку. Якість вхідних дверей також впливає на утримання тепла в оселі.

Якщо вони старі та тонкі – їх краще утеплити. А якщо дозволяють фінанси – зовсім замінити, щоб ви не мерзли взимку", - зазначає блогерка.

Якщо вищеперелічені пункти стосуються більшості квартир, то наступним пунктом Ксенія виділила "індивідуальні проблеми кожної оселі".

"Можливо ви живете на останньому поверсі й тоді треба упевнитись, що не тече дах в будинку. Якщо так – це додасть роботи. Або, наприклад, у ванній кімнаті (або не тільки) є пліснява. Можливо у квартирі стара підлога, але під час ремонту замінювати її повністю господарі не збираються. Тоді можна привести до ладу стару", - зазначає Ксенія.

В останню чергу потрібно визначитися із майбутнім дизайном квартири. Можна замовити дизайн-проєкт у професіоналів. Зазвичай його ціна залежить від площі квартири й розраховується відповідно до вартості за один квадратний метр.

Проте блогерка каже, що зараз безліч доступних матеріалів у мережі, які допоможуть скласти вам уявлення про оселю своєї мрії й втілити його у життя.

Можна подивитися Пінтерест, різні Telegram-канали. В мережі та зокрема на Ютубі є безліч інформації та прикладів. Візуалізуєш собі картинку, яку ти хочеш: у світлих кольорах, темних, з яскравими, акцентними кольорами й вже від цього далі відштовхуєшся по фарбах, шпалерам, оздобленню тощо - ділиться Ксенія.

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План підготовки квартири до ремонту у новобудові

Підготовка до ремонту у новобудові зазвичай розпочинається з демонтажних або монтажних робіт залежно від вашого проєкту, який потрібно підготувати за заздалегідь.

Наприклад, забудовник робить перегородку між кухнею та кімнатами. А людині по проєкту вона не потрібна і її потрібно знести. Або навпаки, в одній із кімнат є три вікна і людина хоче зробити з цього приміщення два, розділивши її. Тоді треба встановлювати додаткову стіну - поясняє блогерка.

Наступним етапом стане підготовка підлоги, адже у новобудові її спочатку потрібно залити цементом та вирівняти, аби надалі можна було зробити стяжку під ламінат, паркет чи лінолеум. Таку роботу виконують виключно майстри.

Ще однією проблемою новобудов, експертка називає звукоізоляцію, а точніше її погану якість.

У новобудовах майже у всіх велика проблема, що шумоізоляція майже ніяка. Тому бажано робити звукоізоляцію стелі та підлоги, для того, щоб не чути сусідів ні зверху, ні знизу, якщо її забудовник з самого початку не робив - каже Ксенія.

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Помилки на початку ремонту

Ксенія наголошує на тому, що більшість помилок, які з'являються на початку чи під час ремонту пов'язані з недостатньо сумлінним плануванням. А продумати потрібно навіть найдрібніші деталі, адже у ремонті між собою можуть бути пов'язані навіть, на перший погляд, сторонні речі.

Потрібно заздалегідь вибрати усі чистові оздоблення. Тобто, знати та розуміти, яка буде сантехніка, душова система: та, що кріпиться чи вмонтована. Де буде на підлозі лежати плитка, а де ламінат, аби розуміти, де має бути зроблений перехід, під яким кутом. Бо робота майстра по сантехніці чи плитці буде залежати від цих деталей і робота виконуватиметься інакше або у різній послідовності. Те саме стосується і стелі: натяжна вони чи ні - зауважує блогерка.

Окрім цього, Ксенія зауважила, що нерідко помилки можуть з'являтися через погану роботу майстрів, обраних у поспіху, або неуважності людини щодо зданої майстром роботи. Аби не пожинати плоди чужих помилок, потрібно перевіряти здану вам роботу.

"Ви можете не перевірити чи дійсно, наприклад майстер зробив, потрібний вам кут під 90°. А потім, коли приїде обрана вами шафа, вона не стане добре, бо кут там 85°, тобто це вже питання буде для майстра. Щоб такого не траплялося, коли майстер зробив свою роботу, треба обов'язково її перевірити", - додає вона.

Які роботи можна зробити самостійно, які краще доручити професіоналам

Ксенія каже, що електрикою та сантехнікою має займатися виключно досвідчений майстер, який "може трошки більше, ніж усі інші". У цих роботах також варто звертати увагу на якість матеріалу і брати найліпше, нехай і трохи дорожче, що пропонують на ринку.

До майстрів звертаються, тому що далеко не всі ми зможемо провести нормально під нормальним кутом усі ці труби, щоб потім все гідно працювало. Експериментувати з цим я б не стала. Те саме стосується електрики. Бо потім, якщо щось не так – все потрібно знову збивати, а це як заново ремонт робити. Якщо ваш чоловік чи батько – не електрик, краще звернутися до професіонала - каже блогерка.

Встановлення вікон та дверей також краще доручити професіоналам. По-перше – це швидше, а по-друге, більшість компаній, які продають вікна та двері, водночас надають послуги з їх встановлення.

Що можна зробити самостійно

Ксенія каже, що насправді безліч роботи можна зробити самостійно, навіть, якщо ви до цього ще не пробували цього робити. В цьому питанні ключову роль зіграє час, який потрібно витратити на ознайомлення з туторіалами та майстер-класами щодо цих робіт.

Заґрунтувати, пошпаклювати та пофарбувати стіни під силу більшості людей. Так само як і поклеїти шпалери чи покласти ламінат.

"Є штукатурка, яка кладеться на цеглу і має досить нерівну фактуру, а потім на неї кладуть фінішний шар, що вона така потім гладенька, як яєчко, і тоді її можна фарбувати, або шпалери клеїти. І от, що першу, що другу, можна спробувати зробити", - розповідає експертка та додає, що навіть, якщо у цій роботі ви припуститесь помилки, її завжди можна буде виправити.

Крім того, Ксенія припускає, що дехто може спробувати себе навіть у вкладанні плитки або натягуванні стелі.

"Щодо плитки в нас зараз така тенденція пішла у людей, що дуже багато починають робити самостійно. І якби п'ять років тому мене спитали про це, я б сказала: "Ні, тільки до майстра". А коли я стикнулася сама із ремонтом, то я впевнена, що її можна покласти. Дуже багато прикладів на Ютубі. Там ну дуже багато всього розкрито. Тому плитку можна, якщо хочеш, і самостійно покласти", - каже блогерка.

"У нас популярні натяжні стелі, але ми ж їх з вами робити не можемо. А от нещодавно я побачила, що придумали вже натяжні стелі, які називають "Зроби сам". Там більш проста конструкція, де не потрібні дорогі інструменти, зокрема фен, щоб натягнути їх. Там є профілі, які встановлюють по периметру стелі, а потім на них натягується тканина.

І це в рази дешевше робити самостійно. Я замислююсь над тим, аби спробувати встановити таку систему", - ділиться блогерка.

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На чому не можна економити

Щодо того, на що доведеться витратитися, Ксенія віднесла електрику, зокрема заміну проводки та сантехнічні системи.

"На електриці ніколи не потрібно економити. Тут треба вкластися. І от всі проводи, вони бувають різні, як дешеві, так і дорожче - брати потрібно найдорожчі. Те саме стосується сантехніки. Якщо у вас інсталяція для унітаза буде зашита всередині стіни, брати потрібно хорошу систему перевірених виробників. Бо ви ж її потім не відкриєте і не поміняєте. Треба буде все розбирати", - каже експертка.

Також за словами Ксенії, краще не економити на вікнах та вхідних дверях. Перші гарантують вам тепло взимку та шумоізоляцію, а другі – ще й безпеку.

"Тут головне не на марку дивитися, а на характеристики. Чим більше камер у вікні (кількість скел), тим тепліше, тим тихіше буде, якщо у вас квартира виходить на якийсь проспект і на вулиці галасно. Дуже багато компаній, які вікна роблять за 20 тисяч грн, наприклад, бо в них бренд. А є, які за 15 тисяч, але вони менш відомий бренд, проте не гірші. У вхідних дверях потрібно звернути увагу на товщину металу і якість замків. Хороші двері, зрозуміло, зазвичай коштують дорожче. Якщо вам пощастило знайти якісний, але більш дешевий варіант, це чудово", - коментує блогерка.

Як підготувати квартиру до ремонту?

Перше, що потрібно зробити, це звільнити квартиру чи приміщення, з якого починається ремонт, від зайвих речей. Ті речі, або меблі, які винести чи вивезти немає змоги, потрібно закрити плівкою, аби максимально убезпечити від забруднення.

"Все застилаємо, прибираємо, щоб потім не відмивати. Вікна на підвіконня теж потрібно застелити або заклеїти. Якщо під час ремонту підлога замінятися не буде, її краще теж чимось вкрити. Дале переходимо до брудних робіт: знімаємо старі розетки зі стін, попередньо знеструмивши їх, шпалери та переходимо до ґрунтівки та штукатурки стін", - каже Ксенія.

З якої кімнати краще починати ремонт усієї квартири

За словами експертки починати ремонт краще з кухні або ванної кімнати, аби спершу закрити питання із базовими потребами у приготуванні їжі та гігієною. Щоб обрати між цими двома приміщеннями, треба виходити з того, що найбільше наразі потребує ремонту або ж виходячи з фінансових можливостей. Адже ваші плани й бачення кінцевого результату кожної окремої з цих кімнат можуть відрізнятися.

Як спланувати бюджет на ремонт?

Аби спланувати бюджет на ремонт, експертка радить скласти детальний план та прописати у ньому всі задачі, які ставить перед собою власник. Виходячи із вартості кожної окремої з них, отримуємо приблизну вартість ремонту. Далі Ксенія рекомендує додати до цієї цифри ще 10-20% на непередбачувані витрати, які виникають майже завжди.

"Ті компанії, які пропонують виконання окремих ремонтних робіт, самі розраховують їхню вартість. Потрібно скинути їм відео своєї кімнати або план, розповісти, що тобі потрібно й отримати приблизну ціну. І у вас вийде такий чек-лист по всім роботам, що ви задумали зробити з їхньою вартістю", - розповідає блогерка.

Що стосується непередбачуваних витрат, то вони частіше пов'язані зі здорожченням якихось матеріалів, зміною курсу долара під час вашого ремонту або упущенням якихось деталей при плануванні.

"Обов'язково ви щось забудете, щось подорожчало, долар скакнув, ціна на паливо піднялася, або той майстер, якого ви хотіли запросити поїхав і залишився лише той, що бере за свої послуги трохи дорожче", - пояснює експертка.

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Чи треба купувати будматеріали із запасом

Ксенія каже, що радить купувати із середнім запасом у 10% ті матеріали, які стосуються чистового оздоблення. Ті матеріали, які ідуть на так звані, брудні роботи, радше купувати виходячи із реальних потреб.

"Плитку, наприклад, завжди треба брати із запасом 10%, бо коли отримуєте цей матеріал, він в коробках, які в магазині ви не розкриваєте. Там може бути, наприклад, брак. Так само із ламінатом. По-друге, наприклад, живете ви щасливо рік-два, а потім у вас зіпсувався шматочок шпалери й треба замінити його, а тих шпалер вже немає у продажу. Або замастилась стіна. То вам доведеться їхати, купувати ціле відро фарби, кольорувати його під колір вашої стіни, аби виправити невеличкий недолік. Або ж цієї фарби й зовсім більше немає у продажу. Тому краще мати невеличкий запас", - пояснює Ксенія.

Також вона радить мати у запасі дизайнерські розетки, якщо ви обираєте їх для свого проєкту, адже їх теж часто знімають з виробництва після певного часу і замінити їх через декілька років такими самим вже не вийде.

"Все, що стосується зовнішнього вигляду оселі, треба брати із запасом", - додає блогерка.

Зовсім інша річ – матеріали для брудних робіт. Ба більше, їх частіше роблять майстри, які точно знають скільки цеглини чи цементу їм знадобиться.

"Якщо не вистачило цегли, то ж по факту можна просто поїхати й докупити. Бо що ви потім з тою цеглиною та штукатуркою будете робити? Вона вам не потрібна", - радить Ксенія.

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