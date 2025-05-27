Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Насичені кольорові акценти, текстури натуральних матеріалів та нові стилістичні рішення – ось що робить інтер’єри цього літа стильними та атмосферними. УНН поспілкувався з архітекторкою та дизайнеркою інтерʼєрів Лолітою Соколовською аби дізнатися більше про популярні стилі та напрямки в декоруванні оселі, які визначають літо 2025.

Актуальні кольори та відтінки

За словами експертки, у фаворі цього літа – насичені кольорові акценти:

вино-червоний: глибокий, насичений відтінок;

жовтий відтінок дорогоцінного каменю: яскравий, але стриманий колір;

земляні відтінки;

теракотовий, оливковий, пісочний, охра тощо;

глибокий бордовий;

смарагдовий;

темно-синій;

шоколадно-коричневий.

Проте, якщо ви віддаєте перевагу більш стриманим кольорам, не обов'язково фарбувати стіни у білий. За альтернативу можна обрати світлі стримані кольори для дизайну власного інтер'єру і при цьому залишатися у тренді. Так актуальними альтернативами насиченим кольорам в інтер'єрі влітку 2025 стануть:

масляно-жовтий;

м’які зелений та блакитний;

складні відтінки сірого і бежевого кольорів.

Фактури та матеріали 2025

Текстура та натуральність стають ключовими елементами в інтер’єрі. Зокрема дерево, особливо дуб та горіх, використовуються для створення теплих та затишних інтер’єрів. Камінь та глина: необроблені поверхні додають автентичності та природності - наголошує дизайнерка.

Також вона додає, що серед актуальних матеріалів влітку 2025 будуть м’які на дотик тканини, що додають розкоші та комфорту та "візуально ускладнюють інтерʼєр". Наприклад, велюр та оксамит.

"Рельєфні та тканинні поверхні: додають глибини та деталізованості", - додає експертка та пропонує також звернути увагу на текстуровані шпалери.

Водночас натуральні матеріали, такі як льон та бавовна створюють легкість та повітряність і теж залишаються у тренді.

Популярні стилі/напрямки в інтер’єрі 2025

Стилі інтер’єру еволюціонують, переплітаються між собою, і врешті всі стають еклектикою, тому на мою думку читких стилів як таких вже не існує - зауважує дизайнерка.

Саме тому вона виділяє найпошириніші поєднання і прийоми, що вирізняють стилі між собою і є актуальними у цьому сезоні.

Романтичний стиль

Це стиль натхненний французькою провінцією, поєднує вінтажні меблі, натуральні матеріали та делікатні квіткові мотиви, розповідає Соколовська.

Сучасний природний дизайн

Йому, за словами дизайнерки, притаманні поєднання природних матеріалів та стриманих кольорів для створення спокійного та гармонійного, сучасного простору.

Mid-century

Mid-century перекладається як модерн середини століття. Це стиль, що характеризується простотою, функціональністю та використанням різних форм у дизайні. Він став популярним в США та Європі після Другої світової війни.

Сміливе використання кольорів, візерунків та текстур з акцентом на гармонію та баланс, поєднання меблів та декору різних періодів, сучасність поряд із ретро елементами - описує цей стиль експертка.

Також зробити вашу оселлю "інстаграмною" у цьому сезоні допоможуть:

металеві акценти: використання металевих елементів, таких як латунь та мідь, для додавання контрасту і блиску;

вінтажні та ретро-елементи: повернення до дизайнів минулих десятиліть з використанням класичних візерунків та кольорів.

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