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По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко
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