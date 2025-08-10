Глава Пентагона обнародовал видео, на котором представители церкви, к которой он принадлежит, выступают против права голоса для женщин
Киев • УНН
Министр обороны США Пит Хэгсет разместил видео церкви, которая выступает против права женщин голосовать. Лидер церкви Дуглас Уилсон поддерживает патриархальное общество и отмену 19-й поправки.
Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет разместил на своей странице в Х видео, на котором представители церкви "Крестовый поход за христианское господство в эпоху Трампа" высказываются против права женщин голосовать.
Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN и сообщение Хегсета в Х.
Детали
Глава Пентагона Пит Хегсет обнародовал видео, на котором представители церкви "Крестовый поход за христианское господство в эпоху Трампа" выражают свою позицию по ряду важных общественных вопросов.
Лидер церкви Дуглас Уилсон в интервью CNN заявил, что верит в патриархальное общество, где от женщин ожидается подчинение своим мужьям. Женщинам запрещено занимать руководящие должности в его церкви.
Также он поддерживает отмену 19-й поправки, которая предоставляет женщинам право голоса, хочет запретить аборты и заявляет, что гомосексуальность должна быть преступлением.
Впрочем, относительно запрета женщинам голосовать пастор отметил, что это не является критически важным пунктом. К тому же Дуглас подчеркнул, что право голоса должны иметь одинокие женщины и вдовы.
Справка
Хегсет является самым известным и самым публичным последователем Уилсона в администрации Трампа. Он является членом церкви в Теннесси, которая входит в сеть Уилсона, известную как Сообщество реформатских евангельских церквей (CREC).
Дополнение
