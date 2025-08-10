Глава Пентагона обнародовал видео, на котором представители церкви, к которой он принадлежит, выступают против права голоса для женщин

$41.460.00
48.280.00
ukenru
08:18 • 4802 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 42242 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
9 августа, 13:49 • 123761 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo
9 августа, 06:10 • 96353 просмотра
Зеленский отреагировал на встречу Трампа и путина на Аляске: Украина готова к реальным решениям для мира, но землю оккупанту дарить не будет
8 августа, 22:42 • 270625 просмотра
Трамп заявил, что встретится с путиным 15 августа на Аляске
8 августа, 15:03 • 154313 просмотра
Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине 3,056 млрд евро в рамках Ukraine Facility - Свириденко
8 августа, 14:38 • 330782 просмотра
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 303477 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 12:43 • 106887 просмотра
Прохождение ВВК во время военного положения: что нужно знать военнообязанным
8 августа, 10:49 • 149531 просмотра
Трамп и путин могут встретиться уже в понедельник, Рим среди вариантов - Fox News
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
1м/с
40%
755мм
Популярные новости
Саммит Трампа и Путина на Аляске напоминает медленное поражение Украины – CNN10 августа, 00:51 • 10784 просмотра
Киев продолжает очищать дворы и улицы от брошенных и поврежденных авто: где осталось больше всегоPhoto10 августа, 01:20 • 16258 просмотра
Дроны атаковали Саратовскую область РФ: предположительно, горит НПЗ, есть погибшийVideo10 августа, 01:48 • 5962 просмотра
Кремль намекнул на историческую близость Аляски к России перед встречей Трампа и Путина - ISW10 августа, 02:33 • 19145 просмотра
Тысячи израильтян вышли на протест из-за плана Нетаньяху по ГазеPhoto04:40 • 33318 просмотра
публикации
Бойцы ГУР поразили РЛС "Енисей" в Крыму: какие еще редкие российские радиолокационные системы уничтожила УкраинаPhotoVideo8 августа, 14:38 • 330786 просмотра
Антикоррупционным органам Украины стоит обратить внимание на деятельность нардепа Сергея КузьминыхPhoto8 августа, 14:30 • 210208 просмотра
Украина потеряет контроль над рынком ремонта Ми-8? Решение Госавиаслужбы вызвало резонанс и подозрения в госизмене
Эксклюзив
8 августа, 13:00 • 303479 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 311634 просмотра
Треть выпускников нашли работу, а части пришлось переучиваться: Служба занятости рассказала о ситуации на рынке труда
Эксклюзив
8 августа, 09:00 • 216231 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Кир Стармер
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Аляска
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 52361 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 123747 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 311621 просмотра
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 227056 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 236415 просмотра
Актуальное
The Economist
Financial Times
Хранитель
Таймс
Шахед-136

Глава Пентагона обнародовал видео, на котором представители церкви, к которой он принадлежит, выступают против права голоса для женщин

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Министр обороны США Пит Хэгсет разместил видео церкви, которая выступает против права женщин голосовать. Лидер церкви Дуглас Уилсон поддерживает патриархальное общество и отмену 19-й поправки.

Глава Пентагона обнародовал видео, на котором представители церкви, к которой он принадлежит, выступают против права голоса для женщин

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет разместил на своей странице в Х видео, на котором представители церкви "Крестовый поход за христианское господство в эпоху Трампа" высказываются против права женщин голосовать.

Об этом пишет УНН со ссылкой на CNN и сообщение Хегсета в Х.

Детали

Глава Пентагона Пит Хегсет обнародовал видео, на котором представители церкви "Крестовый поход за христианское господство в эпоху Трампа" выражают свою позицию по ряду важных общественных вопросов.

Лидер церкви Дуглас Уилсон в интервью CNN заявил, что верит в патриархальное общество, где от женщин ожидается подчинение своим мужьям. Женщинам запрещено занимать руководящие должности в его церкви.

Также он поддерживает отмену 19-й поправки, которая предоставляет женщинам право голоса, хочет запретить аборты и заявляет, что гомосексуальность должна быть преступлением.

Впрочем, относительно запрета женщинам голосовать пастор отметил, что это не является критически важным пунктом. К тому же Дуглас подчеркнул, что право голоса должны иметь одинокие женщины и вдовы.

Справка

Хегсет является самым известным и самым публичным последователем Уилсона в администрации Трампа. Он является членом церкви в Теннесси, которая входит в сеть Уилсона, известную как Сообщество реформатских евангельских церквей (CREC).

Дополнение

Папа Лев XIV опередил Зеленского, Сандерса и Маска: рейтинг самых позитивных мировых лидеров и политиков

Павел Зинченко

Обществополитика
Теннесси
Пит Хегсетх
Пентагон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты