Очільник Пентагону оприлюднив відео, на якому представники церкви, до якої він належить, виступають проти права голосу для жінок
Київ • УНН
Міністр оборони США Піт Гегсет розмістив відео церкви, яка виступає проти права жінок голосувати. Лідер церкви Дуглас Вілсон підтримує патріархальне суспільство та скасування 19-ї поправки.
Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гегсет розмістив на своїй сторінці в Х відео, на якому представники церкви "Хрестовий похід за християнське панування в епоху Трампа" висловлюються проти права жінок голосувати.
Про це пише УНН з посиланням на CNN та допис Гегсета в Х.
Деталі
Очільник Пентагону Піт Гегсет оприлюднив відео, на якому представники церкви "Хрестовий похід за християнське панування в епоху Трампа" висловлюють свою позицію щодо низки важливих суспільних питань.
Лідер церкви Дуглас Вілсон в інтерв’ю CNN заявив, що вірить у патріархальне суспільство, де від жінок очікується підпорядкування своїм чоловікам. Жінкам заборонено обіймати керівні посади в його церкві.
Також він підтримує скасування 19-ї поправки, яка надає жінкам право голосу, хоче заборонити аборти та заявляє, що гомосексуальність має бути злочином.
Втім, щодо заборони жінкам голосувати пастор зазначив, що це не є критично важливим пунктом. До того ж Дуглас підкреслив, що право голосу повинні мати самотні жінки та вдови.
Довідка
Гегсет є найвідомішим і найпублічнішим послідовником Вілсона в адміністрації Трампа. Він є членом церкви в Теннессі, яка входить до мережі Вілсона, відомої як Співтовариство реформатських євангельських церков (CREC).
Доповнення
