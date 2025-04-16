Внаслідок повеней і торнадо у низці штатів США загинуло 20 людей. Найбільше жертв у Теннессі, Міссурі та Кентуккі, негода
рухається на схід, викликаючи дощі та грози.
Смертельна негода в південних і центральних штатах США спричинила повені й торнадо, забравши життя щонайменше 12 людей, включно з
дитиною. Очікуються нові повені від Луїзіани до Пенсільванії.
Через негоду у США загинуло щонайменше семеро людей у Міссурі, Індіані та Теннессі. Оголошено надзвичайний стан у штатах Теннессі
та Кентуккі.
Потужна злива у російському Краснодарі затопила вулиці, вода сягала колін. Місцеву мешканку ледь не затягнуло у відкритий люк.
У Теннессі чоловіка викинуло з дому до двору сусіда через торнадо. Влада штату підтвердила загибель трьох людей та оголосила
надзвичайний стан.
У США торнадо призвів до загибелі людей та масштабних руйнувань. Без світла залишились понад 200 тисяч американців у чотирьох
штатах, повалені вежі та зруйновані будівлі.
Через центральні та південні штати США пройшли торнадо і зливи. Зруйновано лінії електропередач, пошкоджено будівлі та дерева у
Міссурі, Арканзасі, Теннессі та інших штатах.