Стихійне лихо у США: торнадо у Теннессі занесло чоловіка у двір до сусіда

У Теннессі чоловіка викинуло з дому до двору сусіда через торнадо. Влада штату підтвердила загибель трьох людей та оголосила надзвичайний стан.