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Більше рухається і будує повні речення - як Кріста Пайк відновлюється після невдалої страти

Київ • УНН

 • 840 перегляди

Кріста Пайк краще рухається й говорить після невдалої страти. Лікарі ще оцінюють можливі довгострокові когнітивні наслідки.

Більше рухається і будує повні речення - як Кріста Пайк відновлюється після невдалої страти

Засуджена Кріста Пайк демонструє значний прогрес у відновленні після того, як вижила під час невдалої спроби страти в штаті Теннессі. Водночас лікарі все ще намагаються визначити ступінь можливих довготривалих психологічних і когнітивних порушень, передає УНН із посиланням на TMZ.

Деталі

Адвокат Крісти повідомив TMZ, що її фізичний стан продовжує покращуватися: тепер вона може більше пересуватися самостійно. За словами захисника, покращилося й мовлення Крісти — вона стала спілкуватися чіткіше та будувати повні речення.

Проте адвокат зазначає, що когнітивний і психологічний стан жінки залишається під наглядом. Може знадобитися ще місяць або більше, перш ніж з’явиться чіткіше розуміння можливих довгострокових наслідків пережитого.

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Ці останні новини свідчать про суттєве покращення стану Крісти. Після того як вона вижила, отримавши дві дози препаратів для смертельної ін’єкції під час спроби страти 30 вересня, вона певний час перебувала без свідомості й не могла спілкуватися.

Видання зауважує, що після того як Кріста прийшла до тями, вона змогла зробити кілька кроків і заговорити. Водночас її адвокати раніше зазначали, що вона страждала від дезорієнтації, проблем із пам’яттю та серйозних фізичних травм.

Процес її одужання відбувається на тлі тривожних подробиць щодо дій екстрених служб під час невдалої страти.

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Згідно із записами дзвінків до служби 911, співробітникам в’язниці знадобилася 31 хвилина, щоб підтвердити необхідність надання екстреної медичної допомоги. Затримка сталася через непорозуміння між персоналом в’язниці та працівниками екстрених служб.

Згодом Крісту виписали з лікарні й повернули до в’язниці, де вона продовжує отримувати медичну допомогу.

Нагадаємо

Крісту Пайк було засуджено до смертної кари за жорстоке вбивство її однокласниці Коллін Слеммер у 1995 році. Губернатор штату Теннессі Білл Лі призупинив виконання смертних вироків до завершення незалежного розслідування обставин невдалої процедури.

Антоніна Туманова

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