Больше двигается и строит полные предложения — как Криста Пайк восстанавливается после неудачной казни

Осуждённая Криста Пайк демонстрирует значительный прогресс в восстановлении после того, как выжила во время неудачной попытки казни в штате Теннесси. В то же время врачи всё ещё пытаются определить степень возможных долгосрочных психологических и когнитивных нарушений, передаёт УНН со ссылкой на TMZ.

Детали

Адвокат Кристы сообщил TMZ, что её физическое состояние продолжает улучшаться: теперь она может больше передвигаться самостоятельно. По словам защитника, улучшилась и речь Кристы — она стала говорить более чётко и строить полные предложения.

Однако адвокат отмечает, что когнитивное и психологическое состояние женщины остаётся под наблюдением. Может потребоваться ещё месяц или больше, прежде чем появится более чёткое понимание возможных долгосрочных последствий пережитого.

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Эти последние новости свидетельствуют о существенном улучшении состояния Кристы. После того как она выжила, получив две дозы препаратов для смертельной инъекции во время попытки казни 30 сентября, она некоторое время находилась без сознания и не могла общаться.

Издание отмечает, что после того, как Криста пришла в себя, она смогла сделать несколько шагов и заговорить. В то же время её адвокаты ранее отмечали, что она страдала от дезориентации, проблем с памятью и серьёзных физических травм.

Процесс её выздоровления происходит на фоне тревожных подробностей относительно действий экстренных служб во время неудачной казни.

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Согласно записям звонков в службу 911, сотрудникам тюрьмы потребовалась 31 минута, чтобы подтвердить необходимость оказания экстренной медицинской помощи. Задержка произошла из-за недопонимания между персоналом тюрьмы и сотрудниками экстренных служб.

Позже Кристу выписали из больницы и вернули в тюрьму, где она продолжает получать медицинскую помощь.

Напомним

Криста Пайк была приговорена к смертной казни за жестокое убийство своей одноклассницы Коллин Слеммер в 1995 году. Губернатор штата Теннесси Билл Ли приостановил исполнение смертных приговоров до завершения независимого расследования обстоятельств неудачной процедуры.