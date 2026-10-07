Неудачная казнь Кристы Пайк: судья обязала штат Теннесси сохранить шприцы и другие доказательства

Фото: J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK

Судья в Нэшвилле заявила, что обяжет должностных лиц штата Теннесси сохранить все доказательства, связанные с неудачной попыткой казни Кристы Пайк на прошлой неделе (осуждённой за убийство, совершённое в 1995 году), в частности шприцы и другие инструменты, использованные во время двух неудачных попыток введения смертельной инъекции, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

50-летнюю Пайк доставили в больницу Нэшвилла без сознания, в критическом состоянии и с тяжёлыми травмами рук после того, как две инъекции едкого барбитурата пентобарбитала не привели к её смерти в тюрьме строгого режима «Ривербенд» в прошлую среду.

По словам адвокатов, по состоянию на вторник она уже пришла в себя и разговаривает, но остаётся прикованной наручниками к больничной койке, пока защита пытается приоткрыть завесу тайны, которая обычно окружает процедуры казни в Теннесси и других штатах.

Адвокаты утверждают, что эта неудачная казнь — уже вторая в Теннесси в этом году — фактически является пыткой и нарушает конституционный запрет США на жестокие или необычные наказания.

Пайк, приговорённая к смертной казни за участие (ещё в подростковом возрасте) в пытках и убийстве своей 19-летней одноклассницы Коллин Слеммер в 1995 году, является первым известным человеком в США, пережившим «завершённую попытку казни», отмечают её защитники.

Они обратились к судье суда справедливости (Chancery Court) округа Дэвидсон Айше Майлз с просьбой обязать должностных лиц штата сохранить все доказательства неудачной казни, в частности шприцы, упаковки препаратов и номера партий, катетеры, системы для внутривенных инфузий и ремни для фиксации на носилках.

В конце судебного заседания в среду Майлз в основном поддержала позицию адвокатов Пайк. Она назвала этот судебный процесс — начатый ещё в январе с целью предотвратить запланированную казнь — необычным, поскольку никто не предполагал, что Пайк выживет.

«Это дело, мягко говоря, уникально», — заметила Майлз.

Она также распорядилась, чтобы штат сохранил внутреннюю документацию и переписку, касающиеся попытки казни, в частности отчёты об инциденте, свидетельские показания и зашифрованные сообщения.

Судья ещё не вынесла решения по ходатайству адвокатов Пайк о разрешении Департаменту исправительных учреждений штата Теннесси предоставить им остатки препаратов, использованных во время казни, для проведения химического анализа.

Департамент исправительных учреждений Теннесси выступил против того, что, по его мнению, является «дублирующим и ненужным» распоряжением о сохранении доказательств, утверждая, что он уже юридически обязан сохранять все доказательства.

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Теннесси и другие штаты США давно испытывают трудности с приобретением препаратов для казни. Их нельзя получить от крупных фармацевтических компаний из-за европейского запрета на торговлю компаний, которые продают продукцию для использования в пытках или казнях.

Теннесси, как и другие штаты, обратился к небольшим, в значительной степени нерегулируемым аптекам, которые изготавливают небольшие партии препаратов, пообещав скрыть их личность.

Губернатор Теннесси Билл Ли, республиканец, который отклонил просьбу Пайк о помиловании и замене её приговора на пожизненное заключение, назвал неудачную казнь трагедией. Он приостановил казни до конца года и пообещал провести расследование.

Адвокаты Пайк искали альтернативу смертельным инъекциям, заявив, что их предупреждения о том, что её маленькие вены и связанные с ними заболевания могут привести к риску возникновения проблем, были проигнорированы.

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