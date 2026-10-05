Что будет с Кристой Пайк после неудачной казни, до сих пор неизвестно — адвокат рассказал о её состоянии
Киев • УНН
Приговорённая к смертной казни Криста Пайк находится на ИВЛ после двух неудачных инъекций. Врачи не прогнозируют её выздоровление и последствия.
Приговорённая к смертной казни в США Криста Пайк остаётся в критическом состоянии после двух неудачных попыток казни. Её адвокат Стивен Феррелл заявил, что медики пока не могут спрогнозировать, выздоровеет ли она и какими могут быть последствия, сообщает BBC, пишет УНН.
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По словам Феррелла, 50-летняя Пайк по-прежнему находится в больнице и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи пытаются вывести из её организма две дозы пентобарбитала, введённые во время попыток казни.
Она всё ещё в больнице, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, в критическом состоянии. Мы ещё не знаем прогноза и, возможно, не будем знать его ещё несколько дней
Последствия неудачной казни остаются неясными
Феррелл также отметил, что, насколько ему известно, Пайк до сих пор не приходила в сознание. Даже если она выживет, пока неизвестно, насколько полным будет её восстановление.
Если она выздоровеет – она может выздороветь не полностью – могут возникнуть вопросы относительно её дееспособности. Мы просто ничего об этом не знаем
Власти Теннесси пока не сообщили, будут ли пытаться вновь привести смертный приговор в исполнение. После инцидента губернатор штата Билл Ли приостановил все казни до конца года, а руководитель пенитенциарной системы объявил об отставке.
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Пайк приговорили к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. В среду она пережила две попытки смертельной инъекции, после чего была госпитализирована в критическом состоянии.
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