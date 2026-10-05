Что будет с Кристой Пайк после неудачной казни, до сих пор неизвестно — адвокат рассказал о её состоянии

Приговорённая к смертной казни в США Криста Пайк остаётся в критическом состоянии после двух неудачных попыток казни. Её адвокат Стивен Феррелл заявил, что медики пока не могут спрогнозировать, выздоровеет ли она и какими могут быть последствия, сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

По словам Феррелла, 50-летняя Пайк по-прежнему находится в больнице и подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Врачи пытаются вывести из её организма две дозы пентобарбитала, введённые во время попыток казни.

Она всё ещё в больнице, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, в критическом состоянии. Мы ещё не знаем прогноза и, возможно, не будем знать его ещё несколько дней – заявил адвокат.

Последствия неудачной казни остаются неясными

Феррелл также отметил, что, насколько ему известно, Пайк до сих пор не приходила в сознание. Даже если она выживет, пока неизвестно, насколько полным будет её восстановление.

Если она выздоровеет – она может выздороветь не полностью – могут возникнуть вопросы относительно её дееспособности. Мы просто ничего об этом не знаем – сказал он.

Власти Теннесси пока не сообщили, будут ли пытаться вновь привести смертный приговор в исполнение. После инцидента губернатор штата Билл Ли приостановил все казни до конца года, а руководитель пенитенциарной системы объявил об отставке.

Скандал после неудачной казни Кристы Пайк в США набирает обороты — руководитель тюрьмы подал в отставку

Пайк приговорили к смертной казни за убийство 19-летней Коллин Слеммер в 1995 году. В среду она пережила две попытки смертельной инъекции, после чего была госпитализирована в критическом состоянии.

После неудачной казни Криста Пайк находится без сознания, подключённая к аппарату ИВЛ, в критическом состоянии