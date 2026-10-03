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После неудачной казни Криста Пайк находится без сознания, подключённая к аппарату ИВЛ, в критическом состоянии

Киев • УНН

 • 734 просмотра

Криста Пайк пережила введение двух смертельных доз и находится без сознания на ИВЛ. Адвокаты обвиняют Теннесси в нарушении протоколов.

После неудачной казни Криста Пайк находится без сознания, подключённая к аппарату ИВЛ, в критическом состоянии

50-летняя Криста Пайк, пережившая неудачную казнь с помощью смертельной инъекции в штате Теннесси, остается в критическом состоянии. Женщина без сознания, интубирована и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает NBC News со ссылкой на ее адвокатов, пишет УНН.

Подробности

Криста остается в критическом состоянии и получает медицинскую помощь из-за разрушительных последствий событий среды вечером. Она в критическом состоянии, без сознания, интубирована и находится на искусственной вентиляции легких

– заявили адвокаты.

По их словам, врачи лечат Пайк от серьезных последствий введения пентобарбитала во время попытки казни. Она также получила значительные травмы обеих рук.

Пережила попытку казни

Пайк пытались казнить 30 сентября. По данным NBC News, процедура продолжалась более 2 часов, а женщина пережила введение двух смертельных доз препарата. Во время процедуры она жаловалась на сильную боль и говорила, что чувствует, будто ее рука «взрывается».

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Адвокаты обратились в суд с требованием сохранить все доказательства, связанные с неудачной казнью. Они обвиняют Департамент исправительных учреждений Теннесси в нарушении протоколов и ненадлежащей подготовке к процедуре. Сам департамент заявил, что не комментирует текущий судебный процесс.

Пайк приговорили к смертной казни за убийство одноклассницы Коллин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси примерно за 200 лет.

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Степан Гафтко

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