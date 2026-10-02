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В США рассказали о состоянии Кристы Пайк после того, как она пережила казнь

Киев • УНН

 • 1866 просмотра

Криста Пайк пережила две неудачные попытки казни с помощью смертельной инъекции. Ее госпитализировали в критическом состоянии, штат приостановил казни.

В США рассказали о состоянии Кристы Пайк после того, как она пережила казнь

Приговоренная к смертной казни в США Криста Пайк находилась в критическом состоянии и получала "медицинскую помощь для спасения жизни" в больнице Нэшвилла в четверг, 1 октября, через несколько часов после того, как пережила две попытки штата Теннесси казнить ее с помощью смертельных инъекций. Об этом заявили ее адвокаты, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

50-летнюю Пайк приговорили к смертной казни в 1990-х годах после того, как ее признали виновной в убийстве, которое она совершила в подростковом возрасте. Провал ее казни в среду в учреждении строгого режима "Ривербенд", ставший вторым в этом году в Теннесси, подчеркивает трудности, с которыми сталкиваются штаты США при проведении смертельных инъекций и поиске подходящих альтернативных методов смертной казни, пишет издание.

"Криста сейчас жива", — сказал журналистам в четверг, 1 октября, днем по местному времени Рэндалл Спайви, один из адвокатов Пайк, который был свидетелем попытки казни. "В настоящее время у нас нет никакой информации о ее прогнозе или обновленной информации о состоянии ее здоровья, но мы знаем, что она сейчас жива", — указал он.

Ее адвокаты вновь призвали заменить приговор Пайк на пожизненное заключение после того, как она пережила то, что они назвали "химическими пытками". Теннесси приостановил все казни до конца года, пока расследует инцидент.

В Теннесси приостановили казни после неудачной инъекции Кристи Пайк01.10.26, 20:47 • 5334 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
Пожизненное лишение свободы
Теннесси
Reuters
Соединённые Штаты