В Теннесси приостановили казни после неудачной инъекции Кристи Пайк

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После неудачной казни Кристи Пайк в американском штате Теннесси приостановили запланированные казни до конца года. Об этом заявил губернатор штата Билл Ли, сообщает Reuters, передает УНН.

"Никто не хотел, чтобы то, что произошло прошлой ночью, произошло. Это трагедия, и меня глубоко беспокоит, что это случилось в нашем штате. Люди заслуживают лучшего, и мы позаботимся о том, чтобы так и было", — сказал Ли.

Ли сообщил журналистам, что пока неясно, что именно пошло не так. Он отметил, что не располагает новой информацией о состоянии Пайк и не разговаривал с ее семьей. После неудачной казни он распорядился приостановить запланированные казни в штате Теннесси до конца года и провести независимую экспертизу неудачной попытки, которая произошла в среду.

Дополнение

В среду, 30 сентября, в американском штате Теннесси должна была состояться казнь 50-летней Кристи Пайк, которая была приговорена к смертной казни за убийство одноклассницы в 1995 году.

Однако в тот же день Апелляционный суд США шестого округа приостановил исполнение приговора Пайк за несколько часов до его исполнения.

В тот же вечер Верховный суд США отменил решение Апелляционного суда. Отсрочку отменил консервативный судья Верховного суда Бретт Кавано, не объяснив своего решения. Против выступили три либеральных члена суда — Соня Сотомайор, Елена Каган и Кетанджи Браун Джексон.

После решения суда процедура казни была возобновлена, однако, как сообщают СМИ, Кристи Пайк пережила попытку казни с помощью смертельной инъекции.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил: "Дело Кристи Пайк наглядно демонстрирует многочисленные причины, по которым смертную казнь следует отменить. Продолжительные страдания — физические и психические, — вызванные многочисленными неудачными попытками казни, отвратительны и жестоки. Кроме того, по-прежнему остаются нерешенными ключевые вопросы, касающиеся справедливого судебного разбирательства".

Он призвал отказаться от любых дальнейших попыток казнить Пайк.

"Нас также беспокоит рост числа казней в Соединенных Штатах. Смертной казни нет места ни в одном обществе", — сказал Тюрк.

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