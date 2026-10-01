У Теннессі призупинили страти після невдалої ін’єкції Крісті Пайк

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Після невдалої страти Крісті Пайк у американському штаті Теннессі призупинили заплановані страти до кінця року. Про це заявив губернатор штату Білл Лі, повідомляє Reuters, передає УНН.

"Ніхто не хотів, щоб те, що сталося минулої ночі, сталося. Це трагедія, і мене глибоко турбує, що це сталося в нашому штаті. Люди заслуговують на краще, і ми подбаємо про те, щоб так і було", - сказав Лі.

Лі повідомив журналістам, що поки що незрозуміло, що саме пішло не так. Він зазначив, що не має нової інформації про стан Пайк і не спілкувався з її родиною. Після невдалої страти він наказав призупинити заплановані страти в штаті Теннессі до кінця року та провести незалежну експертизу невдалої спроби, що відбулася в середу.

Доповнення

У середу, 30 вересня, в американському штаті Теннессі мала відбутися страта 50-річної Крісті Пайк, яка була засуджена до смертної кари за вбивство однокласниці у 1995 році.

Проте, того ж дня, Апеляційний суд США 6-го округу призупинив за кілька годин до виконання вироку щодо Пайк.

Того ж вечора Верховний суд США скасував рішення Апеляційного суду. Відстрочку скасував консервативний суддя Верховного суду Бретт Кавано, не пояснивши свого рішення. Проти виступили три ліберальні члени суду - Соня Сотомайор, Олена Каган та Кетанджі Браун Джексон.

Після рішення суду, процедуру страти було поновлено, проте, як повідомляють ЗМІ, Крісті Пайк пережила спробу страти за допомогою смертельної ін'єкції.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив: "Справа Крісти Пайк наочно демонструє численні причини, через які смертну кару слід скасувати. Тривалі страждання - фізичні та психічні - спричинені численними невдалими спробами страти є огидними та жорстокими. Крім того, досі залишаються невирішеними ключові питання щодо справедливого судового розгляду".

Він закликав відмовитися від будь-яких подальших спроб страти Пайк.

"Нас також турбує зростання кількості страт у Сполучених Штатах. Смертній карі немає місця в жодному суспільстві", - сказав Тюрк.

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