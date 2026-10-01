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Страта Крісти Пайк у США “не відбулася”, жінка перебуває в лікарні після двох смертельних ін’єкцій

Київ • УНН

 • 1536 перегляди

Крісту Пайк засудили за вбивство однокласниці у 1995 році. Після двох доз пентобарбіталу вона залишилася живою та була госпіталізована.

Страта Крісти Пайк у США “не відбулася”, жінка перебуває в лікарні після двох смертельних ін’єкцій
Фото: TENNESSE DEPARTMENT OF CORRECTIONS

У США засуджена до страти Кріста Гейл Пайк вижила після введення їй двох доз смертельного препарату, жінка перебуває в лікарні, передає УНН

Деталі 

У середу, 30 вересня, в американському штаті Теннессі мала відбутися страта 50-річної Крісті Пайк, яка була засуджена до смертної кари за вбивство однокласниці у 1995 році. 

Проте, того ж дня, Апеляційний суд США 6-го округу призупинив за кілька годин до виконання вироку щодо Пайк. 

У суді вказали, що "з метою належного розгляду та вирішення питань, які наразі розглядаються цим судом, а також ретельно зваживши всі обставини, ми вважаємо, що призупинення виконання смертного вироку щодо Пайк є необхідним. Призупинення виконання смертного вироку є справедливим засобом правового захисту. Отже, постановляється: виконання смертного вироку щодо заявниці призупиняється до подальшого рішення цього суду. 

Суд США зупинив страту Крісті Пайк за кілька годин до виконання30.09.26, 22:32 • 13008 переглядiв

Того ж вечора Верховний суд США скасував рішення Апеляційного суду. Відстрочку скасував консервативний суддя Верховного суду Бретт Кавано, не пояснивши свого рішення. Проти виступили три ліберальні члени суду - Соня Сотомайор, Олена Каган та Кетанджі Браун Джексон.

Після рішення суду, процедуру страти було поновлено, проте, як повідомляють ЗМІ, Крісті Пайк пережила спробу страти за допомогою смертельної ін'єкції. 

Стан Пайк після пережитого не був одразу відомий, і не було зрозуміло, які правові шляхи можуть використовувати її адвокати або держава після того, як її доставили на лікування з установи суворого режиму Рівербенд у Нешвіллі.

Також повідомляється, що Пайк було введено дві ін'єкції. Свідки страти розповіли, що о 19:27 за місцевим часом чиновники підняли штори камери страти, показавши Пайк, прив’язану до нош.

"Я покину цей світ так, як прожила більшу частину свого життя, — з любов’ю", — сказала вона у своїх "останніх" словах. 

Вона зазначила, що відчуває внутрішній спокій.

Однак Пайк залишалася притомною і в якийсь момент підняла голову та запитала тюремних чиновників, чи має її рука відчуватися саме так. Незрозуміло, про що саме вона говорила.

О 20:26 свідки страти повідомили, що була введена друга доза пентобарбіталу. За закритою завісою продовжували чути хропіння Пайк, аж поки о 20:53 не вимкнули мікрофон. У цей момент пролунало оголошення про те, що свідків із ЗМІ потрібно вивести з приміщення.

Це вже другий випадок цього року, коли штат Теннессі не зміг виконати смертну кару: у травні державні чиновники скасували смертельну ін’єкцію Тоні Каррутерсу, засудженому за викрадення та вбивство трьох осіб у 1994 році, після того як кати понад годину безуспішно намагалися встановити крапельницю для введення пентобарбіталу.

У Департаменті виправних установ штату Теннессі заявили, що дотримувалися кожного етапу встановленого протоколу виконання смертного вироку, затвердженого Генеральною прокуратурою. 

"Хімічна речовина для смертельної ін’єкції, передбачена протоколом, завжди була ефективною, і протокол не передбачає жодних додаткових процедур, окрім тих, що були виконані сьогодні ввечері. Крісті Пайк було доставлено до медичного закладу за межами установи", - йдеться у повідомленні. 

Що відомо про справу Крісті Пайк 

Пайк та її хлопця визнали винними у вбивстві 19-річної Коллін Слеммер, з якою вони навчалися у Ноксвіллі. За версією прокуратури, Пайк вважала дівчину романтичною суперницею, заманила її у відокремлене місце, де жертву катували, а потім убили.

Пайк не заперечує своєї провини. Водночас її адвокати наполягають, що смертна кара є непропорційним покаранням за злочин, який вона скоїла у 18 років після травматичного дитинства та на тлі психічних розладів. Пізніше у неї діагностували біполярний і посттравматичний стресовий розлади.

Захист також стверджує, що Пайк з дитинства зазнавала сексуального насильства, а під час розгляду питання про покарання присяжним не надали важливої інформації про її минуле та психічний стан.

Губернатор Теннессі Білл Лі 28 вересня заявив, що не помилує Пайк. Її адвокати звернулися до Верховного суду США з проханням зупинити страту, тоді як мати вбитої Коллін Слеммер виступає за виконання смертного вироку.

В американському Теннессі вперше за 200 років стратять жінку29.09.26, 02:38 • 6193 перегляди

Павло Башинський

КриміналСвіт
Теннессі
Верховний суд США