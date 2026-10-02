У США розповіли про стан Крісти Пайк після того, як вона пережила страту

У США засуджена до смертної кари Кріста Пайк перебувала в критичному стані і отримувала "медичну допомогу для порятунку життя" у лікарні Нешвілла у четвер, 1 жовтня, через кілька годин після того, як пережила дві спроби штату Теннессі стратити її за допомогою смертельних ін'єкцій. Про це заявили її адвокати, пише УНН з посиланням на Reuters.

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50-річну Пайк засудили до смертної кари в 1990-х роках після того, як її визнали винною у вбивстві, яке вона скоїла в підлітковому віці. Її невдала страта в середу в установі максимального режиму Рівербенд, друга цього року в Теннессі, підкреслює труднощі, з якими стикаються штати США у здійсненні смертельних ін'єкцій та пошуку відповідних альтернативних методів смертної кари, пише видання.

"Кріста зараз жива", – сказав журналістам у четвер, 1 жовтня, вдень за місцевим часом Рендалл Спайві, один з адвокатів Пайк, який був свідком спроби страти. "Наразі ми не маємо жодної інформації про її прогноз або оновленої інформації про стан її здоров'я, але ми знаємо, що вона зараз жива", - вказав він.

Її адвокати повторили свої заклики замінити вирок Пайк на довічне ув'язнення після того, як вона пережила те, що вони назвали "хімічними катуваннями". Теннессі призупинив усі страти до кінця року, поки розслідує інцидент.

У Теннессі призупинили страти після невдалої ін’єкції Крісті Пайк