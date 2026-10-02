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Посольства могут эвакуировать из Киева во Львов или Польшу — СМИ назвали условие

Киев • УНН

 • 5038 просмотра

Дипломаты разрабатывают планы эвакуации посольств в случае ударов рф по иностранным представительствам. Киев переживает резкую эскалацию атак противника.

Посольства могут эвакуировать из Киева во Львов или Польшу — СМИ назвали условие

Если россия начнёт целенаправленно атаковать иностранные представительства в Киеве — посольства могут перенести во Львов или восточную Польшу. Об этом The Guardian сообщили два высокопоставленных дипломата, передаёт УНН.

Детали

Издание подчёркивает, что западные дипломаты публично заявляют о намерении оставаться в Киеве, осознавая, что отъезд стал бы пропагандистской победой для москвы и мог бы создать впечатление, будто Украину бросили на произвол судьбы.

В то же время в частных разговорах два высокопоставленных дипломата сообщили, что разрабатываются планы на случай чрезвычайных ситуаций, предусматривающие перенос посольств во Львов или восточную Польшу, если россия начнёт целенаправленно атаковать иностранные представительства.

"Ситуация, очевидно, стремительно ухудшается", — сказал дипломат.

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Добавим

В материале The Guardian отмечается, что Киев вступает в самый сложный период с начала вторжения: усиление российских атак меняет повседневную жизнь столицы, которую москва стремится погрузить во тьму.

В течение нескольких недель главным опасением в столице была приближающаяся зима, когда, как ожидается, россия вновь попытается погрузить Украину во тьму и холод. Однако из-за резкой эскалации российских атак у многих жителей сложилось впечатление, что часть тех испытаний, к которым они готовились, уже наступила.

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Антонина Туманова

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